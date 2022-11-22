У Києві невідомі зіпсували графіті вуличного художника Бенксі. До малюнку "додали" козака з серії популярних мультфільмів і презерватив.

Про це повідомив фотокореспондент #Букв.

Графіті знаходиться на вулиці Велика Житомирська. Оригінальний малюнок зображує російський військовий автомобіль з літерою Z, де замість ракетної установки зображено чоловічий статевий орган. Зазначимо, що Бенксі прималював вантажівку до вже намальованого раніше кимось статевого органа.

Вандали ж, своєю чергою, прималювали презерватив і козака Тура — героя серії мультфільмів “Як козаки…” про запорізьких козаків, якого зняв режисер Володимир Дахно.

Ідея невідомих полягає в тому, що козак помістив у презерватив всю російську вантажівку та орган. Пізніше невідомі намагалися виправити вчинок вандала, зафарбувавши козака темною фарбою. Натомість нині презерватив все ще зберігся намальованим.

Довідка. Бенксі — скандально відомий британський андеграундний художник графіті. Його особа залишається невідомою. Найпоширенішим припущенням є те, що він – швейцарський художник Метр де Кассон або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.

Бенксі здобув популярність спершу в Англії завдяки таланту чоловіка та гострій соціальній тематиці його малюнків. Пізніше про нього дізналися по всьому світі. Він досі зберігає анонімність та продовжує ховатися від поліції.