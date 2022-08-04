Сьогодні, 4 серпня у низці українських міст надходять повідомлення про "замінування". У кількох з них інформація вже спростувалася. У такий спосіб, існує можливість провокацій.

Про це повідомляє “Суспільне” у своїх Telegram-каналах.

Спочатку у Тернополі надійшла інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку. Проте ця інформація не підтвердилася.

У Рівному поліціянти перевіряли інформацію про замінування кількох об’єктів залізничного, автовокзалу та на вулиці неподалік продуктового ринку. Однак на вокзалах та прилеглих територіях вибухівки не виявлено

Водночас за інформацією журналістів, у Вінниці є повідомлення про мінування на центральному ринку. Також вибухівку шукають на залізничному та західному автовокзалах.

Також правоохоронці Хмельницького отримали повідомлення про замінування автовокзалу, овочевого ринку та залізничного вокзалу, а в Кропивницькому вибухівку шукають на Центральному автовокзалі.

Наразі у Черкасах перевіряють інформацію про замінування залізничного вокзалу, автовокзалу та пошти, що на вулиці Хоменка. Згодом також надійшло повідомлення про замінування кількох об’єктів: залізничного та авто вокзалів та пошти. Триває перевірка, людей евакуювали.