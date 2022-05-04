Про це повідомляє Newsmaker.
Серед закладів, які нібито заміновані — всі автостанції регіону, міські суди Тирасполя і Бендер, адміністрації Рибниці та Бендер, кілька шкіл, Придністровський інститут мистецтв, університет ім. Шевченка та його філіали, шпиталь й теплоенерго у Бендерах.
Більшість з цих об’єктів представники так званого “МВС” вже перевірили та нічого не знайшли. Нині встановлюються причетні до цих чергових провокацій.
- Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України назвала три причини, чому у невизнаному Придністров’ї посилилися провокації. Одна з них полягає у тому, аби відвернути увагу від Маріуполя та геноциду, який відбувається у місті.
- У Держприкордонслужбі не виключають, що РФ може використати територію Придністров’я, як напрямок для подальшої ескалації війни проти України.