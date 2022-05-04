У невизнаному "ПМР" так зване "міністерство внутрішніх справ" заявило, що протягом 4 травня отримало анонімні листи про замінування понад 20 закладів.

Про це повідомляє Newsmaker.

Серед закладів, які нібито заміновані — всі автостанції регіону, міські суди Тирасполя і Бендер, адміністрації Рибниці та Бендер, кілька шкіл, Придністровський інститут мистецтв, університет ім. Шевченка та його філіали, шпиталь й теплоенерго у Бендерах.

Більшість з цих об’єктів представники так званого “МВС” вже перевірили та нічого не знайшли. Нині встановлюються причетні до цих чергових провокацій.