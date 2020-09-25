Про це заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров розповів під час конференції “Цифрова трансформація держави: перспективи та ризики кібербезпеки”, повідомляє пресслужба МВС.

Нагадаємо, на сайтах поліції Херсонської та Рівненської областей вранці 23 вересня з’явилися фейкові повідомлення. У Національній поліції заявили про несанкціоноване втручання.

Гончаров зазначив, що сайт Нацполіції тимчасово відключений. За фактом несанкціонованого втручання розпочато кримінальні провадження

“Розслідування у справі взлому сайту Національної поліції триває. Однак, спеціалісти вже встановили, яким чином зловмисники впровадили шкідливі програми, які зламали сайт. Ми вже розуміємо, які заходи треба вживати, щоб подібне не трапилось, та як посилювати наш кіберзахист та кіберстійкість. В тому числі, ми ділимося досвідом з колегами, як уникнути таких проблем”, – наголосив Гончаров.