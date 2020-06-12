Станом на п’ятницю, 12 червня, дев’ять областей та Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення карантину.

Про це йдеться в даних на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, до послаблення карантину наразі не готові м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільска та Чернівецька області.

Усі регіони не відповідають показником інцидентності: Київ (15,97 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Вінницька (14,51), Волинська (29,58), Львівська (21,43), Житомирська (11,09), Закарпатська (18,03), Рівненська (23,34), Тернопільська (13,39), Чернівецька (34,62) і Київська (12,35) області.

Натомість усі області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш ніж 12) і показником заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом (визначений як не більш як 50%).

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.