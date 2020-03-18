Про це повідомляється на офіційній сторінці в Facebook.
У повідомленні сказано, що особистий прийом громадян керівництвом органу тимчасово призупиняється.
Також обмежується доступ до адміністративних будівель Київської митниці Держмитслужби. Це будівлі в місті Київ, в Житомирі, в Черкасах і в аеропорту “Бориспіль”.
Для офіційного листування можна використовувати електронну пошту [email protected], при оформленні листів дотримуючись тих же вимог, що і при звичайній листуванні.
- Як повідомлялося раніше, 11 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль проінформував, що уряд має намір закрити 170 з 219 пунктів пропуску на кордонах.
- 13 березня уряд заявив про намір закрити частину пунктів пропуску через коронавірус, але ті, через які проходить найбільша кількість товарів, продовжать роботу.