Київська митниця прийняла рішення перейти в онлайн-режим роботи з метою запобігання поширенню коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляється на офіційній сторінці в Facebook.

У повідомленні сказано, що особистий прийом громадян керівництвом органу тимчасово призупиняється.

Також обмежується доступ до адміністративних будівель Київської митниці Держмитслужби. Це будівлі в місті Київ, в Житомирі, в Черкасах і в аеропорту “Бориспіль”.

Для офіційного листування можна використовувати електронну пошту [email protected], при оформленні листів дотримуючись тих же вимог, що і при звичайній листуванні.