Про це поінформував сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“З 219 пунктів пропуску з завтрашнього дня будуть працювати 49 пунктів пропуску на кордонах. Решта будуть закриті для пропуску громадян та автотранспорту”, – наголосив він.
“Заходи на кордонах вживаються – в аеропортах, автомобільних пунктах пропуску. Тобто зовнішній периметр плюс аеропорти сьогодні під особливим пропускним режимом і особливим режимом роботи”, – уточнив прем’єр.
Шмигаль також повідомив про закриття деяких пунктів пропуску (КПВВ) на лінії розмежування на Донбасі.
“Частина цих пунктів пропуску закриті – серед тих майже двох сотень, про які я вже говорив. Там здійснюється посилений контроль, температурний скринінг, посилені заходи щодо виявлення людей, які можуть бути інфіковані. Закрити зовсім ми не можемо, але там впроваджені посилені заходи. Деякі з них закриті”, – заявив він.
(На відео – з 24:13)
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.