Україна з четверга, 12 березня, закриє більшість пунктів пропуску на своїх кордонах. Такий захід вживається через поширення в світі коронавірусу COVID-19.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу за підсумками засідання Уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“З 219 пунктів пропуску з завтрашнього дня будуть працювати 49 пунктів пропуску на кордонах. Решта будуть закриті для пропуску громадян та автотранспорту”, – наголосив він.

“Заходи на кордонах вживаються – в аеропортах, автомобільних пунктах пропуску. Тобто зовнішній периметр плюс аеропорти сьогодні під особливим пропускним режимом і особливим режимом роботи”, – уточнив прем’єр.

Шмигаль також повідомив про закриття деяких пунктів пропуску (КПВВ) на лінії розмежування на Донбасі.

“Частина цих пунктів пропуску закриті – серед тих майже двох сотень, про які я вже говорив. Там здійснюється посилений контроль, температурний скринінг, посилені заходи щодо виявлення людей, які можуть бути інфіковані. Закрити зовсім ми не можемо, але там впроваджені посилені заходи. Деякі з них закриті”, – заявив він.

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(На відео – з 24:13)