Про це сказано на сайті Міністерства охорони здоров’я.
Наразі лише дві області в країні відповідають встановленим МОЗ вимогам щодо зняття карантинних обмежень. Це Кіровоградська та Херсонська області.
В регіонах, де не можна знімати карантинні обмеження, перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів.
У середньому по країні він становить 114,7 при нормі в 40 випадків захворювання.
У Києві це 153,2.
Найгірший показник у Тернопільській області – 406,0.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
- У Міністерстві охорони здоров’я України готуються до другої хвилі поширення коронавірусу COVID-19, яка найбільш імовірна з жовтня.