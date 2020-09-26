За даними в суботу, 26 вересня, місто Київ і 22 області країни не готові до наступного етапу послаблення карантинних обмежень.

Про це сказано на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Наразі лише дві області в країні відповідають встановленим МОЗ вимогам щодо зняття карантинних обмежень. Це Кіровоградська та Херсонська області.

В регіонах, де не можна знімати карантинні обмеження, перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

У середньому по країні він становить 114,7 при нормі в 40 випадків захворювання.

У Києві це 153,2.

Найгірший показник у Тернопільській області – 406,0.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.