Про це повідомляють #Букви.
За даними Google Maps, щільні затори на лівому березі спостерігаються на бульварі Перова, Броварському простекту у напрямку правого берега, а також на вулиці Братиславській.
На правому березі затори: на проспектах Повітрофлотському, Олеся Курбаса, Перемоги, Голосіївському та Степана Бандери. Також рух ускладнено вулицями Вадима Гетьмана, Борщагівською, Щусєва, Саксаганською та Кирилівською, Павла Скоропадського, Жилянською та Січових Стрільців.
Зазначимо, що сьогодні в урядовому кварталі розпочався мітинг антивакцинаторів. Наразі люди заблокували проїзд вулицею Грушевського.
Фото: #Букви