Сьогодні, 3 листопада, у Києві із самого ранку спостерігаються затори на основних вулицях.

Про це повідомляють #Букви.

За даними Google Maps, щільні затори на лівому березі спостерігаються на бульварі Перова, Броварському простекту у напрямку правого берега, а також на вулиці Братиславській.

На правому березі затори: на проспектах Повітрофлотському, Олеся Курбаса, Перемоги, Голосіївському та Степана Бандери. Також рух ускладнено вулицями Вадима Гетьмана, Борщагівською, Щусєва, Саксаганською та Кирилівською, Павла Скоропадського, Жилянською та Січових Стрільців.

Зазначимо, що сьогодні в урядовому кварталі розпочався мітинг антивакцинаторів. Наразі люди заблокували проїзд вулицею Грушевського.

Фото: #Букви