В четвер, 12 березня, Київська міська рада затвердила механізми для запуску 4G на всіх станціях метрополітену. Рішення підтримали 71 депутат.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київради.

Рішення стосується встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільчої мережі комунальної власності.

“Сьогодні ми затвердили чесні правила співпраці комунальних підприємств та установ з операторами мобільного зв’язку. Тож вони тепер щомісяця легально сплачуватимуть податки в столичний бюджет за користування інфраструктурою міста. З прийняттям цього рішення очікуємо появу 4G у метрополітені і загалом кращу якість зв’язку”, – зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Розмір оплати для операторів за доступ до інфраструктури міста визначатиметься підприємствами, установами та комунальними організаціями, які є їхніми балансоутримувачами чи власниками. Суми не мають перевищувати розмір, який встановлений законом.