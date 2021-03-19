На Київщині зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірус за добу. Місцева влада вирішила посилити карантин.

Про це на брифінгу в п’ятницю повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

“У регіоні впродовж останніх днів стрімко почала зростати кількість хворих на коронавірус. За минулу добу, 18 березня, маємо антирекорд — захворіли 1134 мешканці. На жаль, 27 померли. На сьогодні ще маємо місця в лікарнях, профільні медзаклади завантажені на 54,3%. Маємо кисень — вільних ліжок, підключених до кисню, 1199, або більше 43%”, — сказав він.

Рівень госпіталізації в області теж високий: за минулу добу госпіталізували 209 хворих, а виписали тільки 102 пацієнтів. У зв’язку з цим було зібрано позачергове засідання з питань ТЕБ і НС, яка ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень в регіоні.

“Прийнято рішення про посилення карантинних обмежень на території регіону з 21 березня 2021 року, тобто з неділі”, — повідомив губернатор.

Карантинні обмеження, згідно з протоколом, ввели до 9 квітня.

Які обмеження вводять?

Заборонено перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, у трамваях, тролейбусах у кількості понад 50% місць для сидіння.

Богослужіння дозволяються тільки за умови забезпечення площі приміщення не менш ніж 10 кв. м на одну особу.

Заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе тощо. Виключення — адресна доставка і замовлення на винос.

Також заборонено роботу торгівельно-розважальних та дитячих розважальних центрів.

Дозволено роботу магазинів продовольчої групи, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії та магазини квітів. Але за умови, що в магазині знаходиться на площі у 20 кв.м. Непродовольчим магазинам дозволено працювати тільки у форматі доставки та видачі замовлень.

Заборонено роботу закладів культури, басейнів, спортивних залів.

Спортивні змагання повинні будуть відбуватися без глядачів.

Що стосується закладів освіті, учні старших класів після весняних канікул навчатимуться дистанційно. Початкова школа та дитсадки працюватимуть, як раніше.