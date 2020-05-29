Представники МВС та Національної поліції не можуть пояснити, що робив співробітник київської поліції Ростіслав Чернобровий серед осіб, яких затримали за підозрою в замаху на вбивство чорногорського наркоторговця.

Про це повідомляє “Слідство.інфо”.

Напередодні повідомлялося, що в центрі Києва на Печерську сталася стрілянина. Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік. Зараз потерпілий — Радоє Звіцер — знаходиться в медичному закладі, його стан — “стабільно важкий”, уточнила речниця поліції.

Наступного дня, 27 травня, працівники Нацполіції затримали на в’їзді в Одесу групу осіб, яких підозрюють у замаху на вбивство “ватажка наркокартелю”. Поліція повідомила, що група складалася з 4 чоловіків — громадян Чорногорії, Македонії та Сербії. Один із них перебуває в міжнародному розшуку за замовне вбивство.

За інформацією джерел “Слідства.Інфо”, насправді затриманих було щонайменше п’ятеро. Особою, яку прес-служба Нацполіції не назвала, був український поліцейський, співробітник полку поліції особливого призначення “Київ” Ростіслав Чернобровий. При собі він мав поліцейське посвідчення та водійські права.



Фото із затримання Чернобрового. Праворуч — те ж вікно, що й зліва на попередньому фото.

Журналісти “Слідства.Інфо” детально проаналізували відео із затримання групи ймовірних нападників. На ньому фігурує чоловік у темній куртці з сірими смужками на рукавах. Інші ж затримані одягнені в зелену спортивну кофту, синю спортивну кофту, чорно-білу спортивну куртку та в сіру кофту й чорну куртку. Їх у повідомленні поліції названо, першого ж чоловіка — ні.

ЗМІ повідомляють, що Ростіслав Чернобровий брав участь у російсько-українській війні у складі батальйону поліції “Київ”. На його фейсбук-сторінці опубліковано численні фотографії з зони бойових дій на Донбасі, разом із побратимами та безпосередньо колишнім командиром підрозділу Євгеном Дейдеєм. Згідно з електронного декларацією, Чернобровий продовжує працювати у київській поліції.



Ростіслав Чернобровий (ззаду ліворуч) та Євген Дейдей (на передньому плані). Фото з Facebook-сторінки Дейдея

Журналісти зателефонували до Чернобрового, але він не захотів відповідати на питання.

По обіді 28 травня Чернобровий сам зателефонував журналістам із претензією, чому його турбують. На уточнююче запитання, як він може пояснити фотографії, де він перебуває разом із затриманими підозрюваними, поліцейській відповів: “Чого ви мене дістаєте і дзвоните?”

“Вам що, не ясно, що я зараз зайнятий на роботі? Цю фотографію переплутали, я в Києві на роботі знаходжуся, нікуди не виїжджав. Чого ви знущаєтеся?” — сказав поліцейський.

На наступні дзвінки він уже не реагував, скидаючи виклики.

Журналісти зв’язалися з речницею Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який безпосередньо розслідує справу.

“За підозрою в замаху на вбивство було затримано чотири особи. Вони є громадянами інших країн”, — повідомила речниця ДСР Наталія Калиновська.

На питання, що серед затриманих робив київський поліцейський Ростіслав Чернобровий та яка його роль у цій справі, представниця поліції сказала, що нічого про це не знає й порадила направити з цього питання офіційний запит.

Керівник Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко також не зміг пояснити, що Ростіслав Чернобровий робив серед затриманих чоловіків. Він повторив фразу своєї колеги, що офіційно затриманих наразі четверо, і це іноземці.

Раніше журналісти міжнародного проєкту Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), розповідали про конфлікт між двома чорногорськими кланами — “Кавачі” й “Шкалярі”. Обидві вони походять з околиць міста Котор і контролюють значний канал постачання наркотиків із Латинської Америки до Європи.

Тривалий час клани були, по суті, одним цілим. Однак у 2014 році люди зі “Шкалярі” несподівано виявили 200 кілограмів кокаїну на складі, який використовували для зберігання наркотиків. Члени “Кавач” визнали, що кокаїн належить їм і запропонували виплатити “Шкалярі” частину його вартості. Але конкуренти відмовилися.

Конфлікт двох кланів неформально розділив усю Чорногорію, місцевих політиків і чиновників на дві групи. Кількість убитих у шестирічній “війні” наркоторгівців уже перевищила чотири десятки.