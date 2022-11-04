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Кількість американців, які вважають, що США занадто багато допомагають Україні, зростає – The Wall Street Journal

Згідно з даними опитування, все більше американців підтримують позицію Республіканської партії, яка заявляє про начебто надмірну допомогу Вашингтона для України.

П’ятниця, 4 листопада 2022, 11:08
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Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з новим опитуванням проведеного WSJ, більшість американців підтримують продовження допомоги Україні у боротьбі проти російського агресора. Однак все частіше відповідь на питання щодо підтримки України залежить від політичних вподобань громадян США.

Військова та фінансова допомога Україні стала однією з багатьох політичних гарячих точок за кілька днів до проміжних виборів, під час яких на кону стоїть контроль над Конгресом.

Деякі республіканці у Палаті представників США втрачають прихильність до масштабної допомоги Україні наголошуючи, що не можуть виправдати ці витрати на тлі внутрішніх проблем, зокрема високу інфляцію та економічну невизначеність.

За результатами опитування, близько 30% респондентів відповіли, що на їхню думку адміністрація президента США Джо Байдена робить занадто багато для України. У березні цей показник становив 6%.

Така зміна настроїв американців викликана зміною позиції Республіканців, адже 48% прихильників цієї партії наголошують, що США роблять занадто багато для України. У березні таких було 6%.

Частка виборців Республіканської партії, які сказали, що США роблять недостатньо, щоб допомогти Україні, впала до 17%, у порівняні з березнем, коли таких було 61%.

В окремому питанні, яке не ставилося в попередніх опитуваннях, 57% респондентів сказали, що вони виступають за надсилання додаткової фінансової допомоги Україні для підтримки її військових зусиль, тоді як 37% сказали, що вони проти цього.

Серед респондентів 81% демократів заявили, що підтримують додаткову фінансову допомогу Україні, тоді як лише 35% республіканців і 45% незалежних висловилися так само.

“Україні потрібно вести власну битву, і ми повинні були триматися осторонь. У нас так багато чого відбувається — кордон, злочинність, інфляція — це смішно — ми повинні дбати про наших людей у ​​нашій країні”, – сказала Келлі Карпентер, 54-річна спеціалістка з питань кредиторської заборгованості з Галени, штат Міссурі, яка підтримує республіканців.

Ерік Рамос, прихильник демократів з Остіна, штат Техас, сказав, що, хоча він підтримує продовження допомоги Україні, питання, які безпосередньо стосуються США, повинні бути пріоритетними.

“Потрібно збалансувати використання грошей на те, що потрібно нам самим, а не на те, що потрібно іншим людям. Ви повинні подбати про себе, перш ніж ви зможете піклуватися про інших людей”, – сказав він.

Підтримка в Конгресі щодо надання допомоги Україні починає руйнуватися, оскільки багато республіканців у Палаті представників схиляються до того, що краще було б витратити гроші на боротьбу з Китаєм і розв’язання економічних проблем, з якими стикаються США.

Незалежні аналітики дають шанси на перемогу республіканцям на проміжних виборах наступного тижня.

Теги: американці, вибори в США, допомога Україні, Республіканська партія, США, Україна

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