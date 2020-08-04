Кількість британських громадян, що емігрували в інші країни Європейського союзу, зросла на 30% після референдуму Brexit, причому половина з них прийняла рішення покинути країну в перші три місяці після голосування.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Аналіз даних Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) і Євростату показує, що міграція з Великої Британії до країн ЄС в середньому становила 56 832 людини на рік у 2008-15 роках, але збільшилася до 73 642 на рік у період 2016-18 років.

Дослідження також показує збільшення на 500% тих, хто зробив цей крок, а потім прийняв громадянство в державі Євросоюзу. В Німеччині таке зростання склало 2000%, і з часу проведення референдуму туди переїхало 31 як 600 британців.

За словами Даніеля Ауера, співавтора дослідження Оксфордського університету в Берліні і Берлінського центру соціальних наук, таке збільшення чисельності тих, що емігрували можна очікувати, коли країна потерпає від значної економічної чи політичної кризи.

Хоча угода про вихід з Євросоюзу, що підписана в січні, закріплює права на проживання, роботу і соціальні права громадян ЄС у Великій Британії і британців в решті частини блоку, вона не гарантувало права британських мігрантів на вільне пересування, обмежуючи майбутні перспективи працевлаштування та проживання в інших країнах членах.

Співавтор дослідження Деніел Тетлоу сказав, що “Brexit був безумовно найбільш домінуючим фактором прийняття міграційних рішень з 2016 року”. Стрибок отримання громадянства став “ще одним свідченням того, що все більше число людей приймають рішення про міграцію, щоб захистити себе від деяких з найбільш негативних наслідків Brexit”.

Головним обмеженням для британських громадян є свобода переміщення в межах ЄС. Це не відноситься до громадян ЄС в Великобританії, які зберігають права на вільне пересування за межами Brexit завдяки громадянству своєї держави-члена ЄС.

Це означає, що, якщо громадяни Великобританії не отримають громадянство в приймаючій країні, вони більше не зможуть працювати в іншій державі-члені ЄС. Це торкнеться такі професії, як бухгалтерський облік, право, архітектура, переклад і охорону здоров’я.

Найбільший стрибок у міграції був в Іспанії, де проживає близько 380 000 британських громадян. Реєстрація в країні не є необхідною, тому багато хто жив там, не будучи включеними в офіційні дані про імміграцію. В середньому лише 2300 осіб на рік реєструвалися в період між 2008 і 2015 роками. Після референдуму це число зросло в п’ять разів.

Другий найбільш популярною країною для британських громадян була Франція, яка також не вимагає реєстрації мігрантів з ЄС. Між 2008 і 2015 роками кількість реєстрацій становило трохи більше 500 в рік. Після референдуму ця цифра зросла в десять разів до 5000 реєстрацій протягом наступних двох років.

У Німеччині 14 600 британців мали подвійне громадянство в 2019 році в порівнянні з 622 в 2015 році. В цілому 31 600 осіб подали заявки і отримали німецьке громадянство протягом трьох років після референдуму (2016-2019 роки). У 2020 рік очікується, що ще 15 000 британців отримають німецькі паспорти. До кінця цього року 120 000 британців в Німеччині будуть мати подвійне громадянство.

“Ми спостерігаємо новий феномен соціальної інтеграції та переосмислення того, що значить бути британцем-європейцем. У 2019 британці йшли відразу за турками за кількістю одержують німецьке громадянство – набагато попереду поляків, румунів, іракців або сирійців”, – додав Тетлоу.