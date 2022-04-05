Кількість охочих вивчити українську мову у світі продовжує зростати. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну показник нових освітян додатку Duolingo виріс на 577%.

Про це повідомляє пресслужба Duolingo.

Як зазначають у команді додатку, після 24 лютого все більше людей виявили цікавить до України через флешмоби, проукраїнські мітинги, новини, або відеоролики з Зеленським. Окрім того, що показник охочих вивчати українську мову виріс на 577%, за рівнем популярності серед мов вона піднялася з 33 місця на 13.

“Найбільший інтерес проявляють у США, чого ми й очікували, тому що саме там у Duolingo найбільше учнів”, – заявив генеральний директор програми Луїс фон Ан.

Також у Duolingo зазначили, що співпрацюють з Міністерством освіти та науки України задля підтримки українських студентів і відключили монетизацію в РФ та Білорусі, аби не сплачувати податки країнам-агресорам.