Сьогодні, 31 грудня, у Києві внаслідок чергового ракетного обстрілу РФ загинула одна особа, також є поранені, серед них журналіст з Японії.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його інформацією, під час ракетної атаки РФ на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії. Його госпіталізують медики. Загалом уже – 8 постраждалих.

Сьогодні російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по території України. Спершу Віталій Кличко повідомив, що у Києві лунають вибухи та закликав жителів столиці перебувати в укриттях.

Згодом мер Києва написав, що один з вибухів пролунав між житловими будинками у Солом’янському районі столиці.

Також він повідомив, що вибухи пролунали в Печерському районі та Голосіївському.

Пізніше Кличко написав, що за попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Також є кілька постраждалих.