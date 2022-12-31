Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його інформацією, під час ракетної атаки РФ на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії. Його госпіталізують медики. Загалом уже – 8 постраждалих.
Сьогодні російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по території України. Спершу Віталій Кличко повідомив, що у Києві лунають вибухи та закликав жителів столиці перебувати в укриттях.
Згодом мер Києва написав, що один з вибухів пролунав між житловими будинками у Солом’янському районі столиці.
Також він повідомив, що вибухи пролунали в Печерському районі та Голосіївському.
Пізніше Кличко написав, що за попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Також є кілька постраждалих.
- У столиці та низці областей задіяні екстрені відключення електроенергії через масований ракетний обстріл з боку росіян.
- Унаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Україну у Хмельницьку постраждало двоє осіб.