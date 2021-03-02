Про це повідомляє американський телеканал ABC News.

На брифінгу він завив, що “передчасно” і “нереально” думати, що пандемію можна буде зупинити до кінця року. При цьому він підкреслив, що масова вакцинація може значно знизити кількість госпіталізацій і смертей.

“Якщо вакцини почнуть впливати не тільки на смертність і не тільки на кількість госпіталізацій, а й нададуть значний вплив на динаміку передачі і ризик інфікування, то я вірю, що ми прискоримо боротьбу з цією пандемією”, – сказав Майкл Райан.

Але Райан застеріг від помилкового самозаспокоєння, заявивши, що в умовах розвитку епідемії нічого не можна гарантувати.