Про це він розповів в інтерв’ю німецькому виданню BILD.

За його словами, після вакцинації кількість людей з позитивними ПЛР-тестами і ті, хто можуть бути заразні, зменшиться на 92%.

“Володіючи цими знаннями, ми тепер також знаємо, що можемо ефективно стримувати пандемію, якщо вакцинована достатня кількість людей”, – сказав Шахін.

Щодо нових штамів коронавірусу, то Шахін вважає, що може знадобитися введення і третьої дози їхньої вакцини (Pfizer/BioNTech).

“Якщо ми хочемо, аби в майбутньому вірусу було складно поширюватися, і ми хочемо зменшити кількість інфекцій, вакцинацію необхідно буде проводити неодноразово, можливо, кожні рік-півтора … На щастя, виробництво вакцини йде гладко, у нас немає ніяких складнощів” , – сказав Угур Шахін.

Він також вважає, що нинішня пандемія багато чому навчила людство: “Якщо ми добре підготуємося зараз, ми зможемо швидше реагувати, швидше розробляти вакцини і швидше виробляти достатні кількості доз”.

Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона складається з модифікованої мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину потрібно зберігати та транспортувати при ультрахолодних температурах нижче -70 °C.