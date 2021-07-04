Кількість жертв катастрофи військового літака на Філіппінах зросла до 45

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як сповіщалося, в неділю, 4 липня, на півдні Філіппін розбився і загорівся літак. Чиновники заявили, що це найбільша авіаційна катастрофа в країни за останні 30 років.

Транспортний літак Lockheed C-130 перевозив військовослужбовців. Загалом на борту знаходилися 96 осіб. Перед катастрофою літак вчинив спробу приземлення в аеропорту Джоло, але пролетів повз злітно-посадкову смуги без посадки. Після цього він не зміг набрати висоту і зазнав катастрофи.

Спільна оперативна група заявила, що кілька солдатів намагатися врятуватися від вибуху, вистрибнувши з літака на землю. Міністерство національної оборони заявило, що загинуло 45 людей, у тому числі три мирних жителі на землю. Чи вижили ті, хто вистрибував з літака, не повідомляється.

53 особи отримали поранення, серед них чотири цивільних особи. П’ятеро військовослужбовців досі вважаються зниклими безвісти.

Урядовці зазначають, що ознак нападу на літак поки виявлено не було. Однак розслідування ще не було розпочато, оскільки сили було зосереджено на порятунку та лікуванні.