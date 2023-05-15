Станом на 13 травня відомо про 201 загиблого послідовника Міжнародної церкви “Добра Новина”, очолюваної лідером культу Полом Маккензі, який повідомив жертвам, що 15 квітня настане кінець світу, і наказав голодувати до смерті, щоб першими потрапити на небеса.

Про це пише Reuters.

Регіональна комісарка Рода Онянча повідомила, що група судово-медичних експертів 13 травня ексгумувала 22 тіла, додавши, що у справі затримано ще одного підозрюваного. Загалом заарештували 26 осіб.

Наголошено, що дотепер сотні людей вважаються зниклими безвісти. Пошуки тіл і тих, хто вижив, тривають.

ДОВІДКОВО. Міжнародна церква “Добра Новина”, очолювана лідером культу Полом Маккензі, базувалася в лісі Шакахола на сході Кенії.

Ці смерті становлять одну з найбільших трагедій, пов’язаних із культами, в новітній історії, і очікується, що кількість жертв зростатиме й надалі. За даними кенійського Червоного Хреста, понад 300 осіб вважаються зниклими безвісти.

“Він наказав їм морити себе голодом напередодні кінця світу 15 квітня, сказавши, що він буде останнім, замкнувши за собою двері”, – розповів Стівен Мвіті, чия дружина та шестеро дітей приєдналися до культу та, як побоюються, померли.

Мвіті сказав, що почув це від колишнього члена культу, якого вигнали за те, що він пив воду під час масового посту.

Співробітники лікарні в прибережному місті Малінді, куди доставляють трупи та тих, хто вижив, сказали, що чули те саме від тих, кому вдалося вижити.

“Він (Маккензі) мав детальний план вбивства дітей, молоді, а потім і дорослих, сказавши їм, що він буде останнім, хто помре від голоду”, – розповів один зі співробітників лікарні.

Лідер кенійського культу Пол Маккензі, який повідомив своїм послідовникам, що 15 квітня настане кінець світу, і наказав голодувати до смерті, щоб першими потрапити на небеса, постав перед судом 2 травня за спричинені смерті.