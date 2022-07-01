За останніми даними рятувальників, унаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу багатоповерхівки та бази відпочинку на Одещині загинуло 19 осіб. Ще майже 40 травмовані. Пошуково-рятувальні роботи тривають, тому кількість жертв ще може зрости.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що станом на 11:00 відомо, що внаслідок ракетного обстрілу села Сергіївка загинуло 19 осіб – 16 мешканців 9-поверхівки та троє осіб на базі відпочинку (з них одна дитина).

Кількість постраждалих зросла до 38 – 37 мешканців житлового будинку (з них 6 дітей) та одна особа на базі відпочинку.

Усіх постраждалих довелось ушпиталити.

Пошуково-рятувальні роботи на місці подій тривають. Загалом до робіт залучено 75 рятувальників, 13 одиниць техніки.

Додамо, що російські окупанти завдали ракетного обстрілу по Одещині близько першої години ночі. Три ракети влучили у багатоповерховий житловий будинок та місцеву базу відпочинку.