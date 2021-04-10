Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав громадян готуватися до важких часів, адже в країні гостра нестача продовольства і економічна нестабільність.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Під час виступу на партійній конференції, Кім порівняв нинішню ситуацію з голодом 1990-х років, який забрав життя сотень тисяч людей.

Через пандемію коронавірусу Північна Корея закрила свої кордони. Торгівля з Китаєм зупинилася. І це все на додаток до міжнародних економічних санкцій через ядерну програму Пхеньяна.

Лідер Північної Кореї закликав чиновників бути готовими до “тяжкого походу”. Цей вислів було використано владою в середині 90-х, коли КНДР залишилася без підтримки Радянського Союзу, який на той момент розпався. У країні почався голод, а боротьбу з ним назвали “тяжким походом”.

“Для Кім Чен Ина немає нічого незвичайного в тому, щоб говорити про труднощі і негаразди. Але на цей раз слова про “тяжкий похід”свідчать про те, що справи кепські”, – сказав BBC Колін Звірко, аналітик з Північної Кореї в NK News.

Наскільки погана ситуація в КНДР?

Протягом декількох місяців звучали попередження про те, що народ Північної Кореї ледь виживає.

У прикордонних районах з Китаєм, де люди, щоб вижити, займаються контрабандою, почали вмирати від голоду, оскільки кордони наглухо закриті.

За повідомленнями, ціна на кукурудзу, яка є основним продуктом харчування більшості сільських жителів Північної Кореї, сильно коливалася, і часом кілограм кукурудзи коштував більше місячної заробітної плати.

Повідомляється про випадки смерті від голоду, а також про зростання кількості дітей і літніх людей, які вдаються до жебракування.

Не відомо, чи надходить зараз до країни хоча б якась допомога. Північна Корея відхилила пропозиції про зовнішню допомогу, і майже всі дипломати і співробітники гуманітарних організацій, включаючи співробітників Світової продовольчої програми (ВПП) ООН, виїхали з країни.

Закриття кордону означає, що торгівля з Китаєм впала на 80% у минулому році в порівнянні з і так низькими рівнями з 2018 року, коли ООН розширила санкції через ядерну програму Північної Кореї.

Північна Корея обмежила імпорт основних продуктів харчування з Китаю в серпні 2020 року, а потім в жовтні скоротила майже всю торгівлю, включаючи продукти харчування і ліки.

Країна також посилила покарання за контрабанду, назвавши її “антисоціалістичною” і “ворожою” поведінкою.

А ще минулого літа Північна Корея також постраждала від двох сильних штормів, які спричинили повінь, і які пошкодила посіви.