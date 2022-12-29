Зірка та модель Кім Кардаш'ян розповіла, що її персонал має дрес-код. Працівники телеведучої мають дотримуватися "абсолютно нейтрального" гардеробу.

Про це повідомило TooFab.

Співробітники Кім Кардашьян мають носити “сірий, вересково-сірий, чорний, темно-синій, білий, кремовий, хакі” кольори одягу. Зірка зазначила, що надала працівникам “довідник”. У ньому міститься інформація про те, що їм дозволено носити.

“Абсолютно. У мене є уніформа. Це не те що: “Гей, це як ваша уніформа”. Це просто кольорові палітри”, — сказала Кім Кардашьян.

Політику щодо уніформи вона погодила взаємно зі співробітниками. За її словами, вони всі підтримали її ідею.

“Ми можемо дотримуватися всіх нейтральних відтінків. Не багато заборон на кольори”, — розповіла зірка.

Модель раніше розповідала, що має любов до монохромного домашнього декору. Її будинок має мінімалістичний стиль, бо, як вважає Кім Кардашьян, “у світі так багато хаосу, що коли я повертаюся додому, я хочу, щоб там було дуже тихо, і я хочу, щоб усе було спокійно”.

Проте кімнати дітей вона дозволяє прикрашати їм на свій смак.

“У мене ігрова кімната наповнена безладом”, — пояснила вона. “Спальні — одна рожева, одна фіолетова, одна блакитна, одна — динозаври. Це так, ніби кожна дитина може мати свій повний стиль і смак у своїй спальні та так весело проводити час, але в головному будинку мені дуже подобається спокій”.

На сьогодні, Кім Кардашьян разом зі своїм колишнім чоловіком Каньє Вестом Кім мають дітей Норта (9 років), Сейнта (7 років), Чикаго (4 роки) і Псалму (3 роки).