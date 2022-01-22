Про це Кіра Рудик повідомила на сторінці у Facebook.
На ток-шоу “Свобода слова” (Шустер online) Савіка Шустера нардепка Кіра Рудик розповіла, що у неї з Петром Порошенком були дискусії через різні погляди на ті чи інші речі.
Нардепка в серпні 2020 року навіть назвала лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка “більшим політичним ворогом” для її політсили, ніж Володимир Зеленський.
Кіра Рудик закликала політичних опонентів не займатися переслідуваннями, послаблюючи Україну, а слухати опозицію.
Варто зазначити, що раніше нардепка заявляла про те, що опозиційні партії Верховної Ради об’єднуються перед загрозами, у той час, як чинна влада переслідує опозицію та п’ятого президента України Петра Порошенка.
- Нагадаємо, що народна нардепка була серед тих, хто зустрічав п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка біля аеропорту “Жуляни”.
- Також, прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, лідер української партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк переконаний, що звинувачення проти п’ятого президента Петра Порошенка є абсурдними та далекими від правового поля.