Про це Кіра Рудик повідомила на сторінці у Facebook.

На ток-шоу “Свобода слова” ( Шустер online ) Савіка Шустера нардепка Кіра Рудик розповіла, що у неї з Петром Порошенком були дискусії через різні погляди на ті чи інші речі.

Нардепка в серпні 2020 року навіть назвала лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка “більшим політичним ворогом” для її політсили, ніж Володимир Зеленський.

Кіра Рудик закликала політичних опонентів не займатися переслідуваннями, послаблюючи Україну, а слухати опозицію.

Варто зазначити, що раніше нардепка заявляла про те, що опозиційні партії Верховної Ради об’єднуються перед загрозами, у той час, як чинна влада переслідує опозицію та п’ятого президента України Петра Порошенка.