Китай скасував дозвіл на весняні сходження альпіністів на Еверест зі свого боку через побоювання, що вони можуть поширити коронавірус COVID-19 із сусіднього Непалу.

Про це повідомляють агентства Reuters та Associated Press із посиланням на китайські державні ЗМІ.

Генеральна адміністрація спорту Китаю повідомила, що весняний сезон сходження на гору з тибетського боку Евересту скасовується. У Пекіні побоюються, що альпіністи з непальського боку можуть поширити коронавірус.

Наразі Непал переживає потужний спалах COVID-19. Водночас владі Китаю вдається в основному стримувати поширення коронавірусу всередині країни.

За даними АР, ще до заборони Китай видав 38 дозволів своїм громадянам на весняне сходження на Еверест. За даними ж Reuters, дозволи видали 21 альпіністу.

У Непалі ж надали такий дозвіл на квітень – травень рекордній кількості альпіністів – 408 людям, щоб спробувати залучити відвідувачів після того, як туристична галузь країни торік постраждала від пандемії. При цьому в базовому таборі на Евересті в Непалі зафіксували спалах коронавірусу (щонайменше 30 хворих альпіністів були евакуйовані з табору).

Раніше китайська влада заявляла, що хоче встановити “розділову лінію” на вершині Евересту для запобігання зустрічей альпіністів з Непалу з альпіністами з Тибету.

Гора Еверест – найвища вершина Землі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю (Тибетського автономного району) і Непалу. Її висота становить майже 8849 метрів.