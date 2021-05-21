Таку заяву Кива зробив під час спілкування з журналістами 21 травня, повідомляють #Букви.
За словами нардепа, за час президентства Зеленського у Медведчука “відкрилося друге дихання”, він став більше залученим до політичного процесу тощо.
“А саме із Зеленським Віктор Володимирович став тим, ким він повинен був бути в нашій країні. Людиною, який відродить Україну, відновить територіальну цілісність і дасть нашій економіці справді відновлюватися і ставати незалежною”, — вважає Кива.
Зауважимо, що Медведчук був народним депутатом 2, 3 та 4 скликань, потім працював очільником Адміністрації Президента Леоніда Кучми. З середини 2000-х не брав активної участі у політичних процесах.
Утім у 2019 році, після оголошення Володимиром Зеленським позачергових парламентських виборів, Медведчук повернувся до великої політики. 27 травня 2019 року був обраний головою політичної ради “Опозиційної платформи — За життя”, потім — обраний народним депутатом від цієї політсили (йшов під №3 у списку партії).
Одночасно впродовж останніх років Медведчук нарощував вплив і як бізнесмен. Статки кума Путіна зросли у 21,5 раза за час президентства Володимира Зеленського.
- 13 травня суддя Печерського районного суду Києва В’ячеслав Безпалий відправив одного з лідерів “ОПЗЖ” та кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, під цілодобовий домашній арешт. Апеляційний суд відмовився змінювати цей запобіжний захід.
- Прокурори просили обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 300 млн гривень. Медведчук зазначав, що має таку суму, але він не зможе її використати, оскільки усі рахунки заблоковані через санкції, введені РНБО.