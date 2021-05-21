Нардеп від "Опозиційної платформи — За життя" Ілля Кива заявив, що під час каденції Володимира Зеленського Віктор Медведчук став тим, ким мав бути. За цей час статки одного з лідерів "ОПЗЖ" зросли більш як у 20 разів.

Таку заяву Кива зробив під час спілкування з журналістами 21 травня, повідомляють #Букви.

За словами нардепа, за час президентства Зеленського у Медведчука “відкрилося друге дихання”, він став більше залученим до політичного процесу тощо.

“А саме із Зеленським Віктор Володимирович став тим, ким він повинен був бути в нашій країні. Людиною, який відродить Україну, відновить територіальну цілісність і дасть нашій економіці справді відновлюватися і ставати незалежною”, — вважає Кива.

Зауважимо, що Медведчук був народним депутатом 2, 3 та 4 скликань, потім працював очільником Адміністрації Президента Леоніда Кучми. З середини 2000-х не брав активної участі у політичних процесах.

Утім у 2019 році, після оголошення Володимиром Зеленським позачергових парламентських виборів, Медведчук повернувся до великої політики. 27 травня 2019 року був обраний головою політичної ради “Опозиційної платформи — За життя”, потім — обраний народним депутатом від цієї політсили (йшов під №3 у списку партії).

Одночасно впродовж останніх років Медведчук нарощував вплив і як бізнесмен. Статки кума Путіна зросли у 21,5 раза за час президентства Володимира Зеленського.