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Суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт

У четвер, 13 травня, суддя Печерського районного суду Києва В’ячеслав Безпалий відправив одного з лідерів “Опозиційної платформи - За життя” та кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, під цілодобовий домашній арешт.

Четвер, 13 травня 2021, 20:59

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн гривень. Водночас Сторона захисту не погоджувалася та апелювала відсутністю підстав для арешту Медведчука.

Однак суддя відхилив клопотання прокурора та вирішив обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня 2021 року. Йому заборонено виїжджати за межі Києва й спілкуватися свідками, слідчими, прокурорами та експертами, які причетні до справи.

Політика зобов’язали носити засіб контролю – електронний браслет. Також нардеп повинен з’являтися до суду та органів слідства на вимогу й здати на зберігання закордонний паспорт.

“Роз’яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов’язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення у розмірі від 0,25 прожиткового мінімуму до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб”, – зауважив суддя.

Крім того, суддя відмовив у взятті на поруки Медведчука.

Ухвала може бути оскарженою протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Після судового засідання Медведчук заявив, що найближчим часом вони з адвокатами вирішать, чи оскаржуватимуть цю ухвалу.

Нагадаємо, що Медведчук перед засіданням розповів журналістам, що прокуратура вимагає арешту з альтернативою застави у розмірі 300 млн гривень. Водночас політик запевнив, у нього є така сума для внесення застави, але він не зможе її використати, оскільки усі рахунки  заблоковані через санкції, введені РНБО.

При цьому нардеп зазначив, що у нього є друзі, які можуть допомогти внести заставу.

“У мене достатньо друзів для того, щоб підтримати мене у цій ситуації, якщо це буде необхідно”, – зазначив Медведчук.

Також нардеп ще раз підкреслив, що не вважає себе винним у тому, в чому його підозрює слідство.

Журналіст видання #Букви не зміг потрапити на засідання суду щодо обрання міри запобіжного заходу одному з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку. Його не пропустила охорона політика, застосувавши фізичну силу.

Що відомо про підозру Медведчуку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Того ж дня відбувся брифінг, на якому очільниця ОГП та голова СБУ Іван Баканов повідомили, що Козака та Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на території Криму. Це пов’язано із трьома інцидентами, детальніше про які ми розповідали в матеріалі.

12 травня нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли до Офісу генерального прокурора. Венедіктова спершу відмовилася їх прийняти, оскільки була зайнята важливою телефонною розмовою.

Пізніше Медведчук, спілкуючись з журналістами після візиту до Офісу генпрокурора, заявив, що підозру йому не вручили, але надали можливість ознайомитися із її текстом.

“Підозру, як нам сказали, направили вчора у Секретаріат ВР та за моєю адресою проживання”, – сказав Медведчук.

Водночас нардеп переконував, що ані у ВРУ, ані за його домашньою адресою отримано тексту підозри не було.

Офіс генпрокурора у своєму сповіщення наголосив, що повідомлення про підозру відбулося ще 11 травня. Відповідно, з того часу Медведчук є підозрюваним у справі, кажуть в Офісі.

Офіс також сповістив, що Медведчуку було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про дату судового засідання, де розглядатиметься відповідне клопотання, наразі невідомо. Воно має відбутися впродовж 72 годин після отримання ним відповідного клопотання.

За словами очільника Служби безпеки України Івана Баканова, народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Тарас Козак переховується на території Росії.

Щодо Медведчука в СБУ спершу заявляли, що він перебуває в Україні, але його шукають. Однопартієць Віктора Медведчука Ренат Кузьмін запевняв, що той перебуває в Україні й має намір доводити свою невинуватість.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) називала висування підозр Медведчуку та Козаку “помстою та розправою”.

  • Нагадаємо, 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”. Однак про підозру у пов’язаних з цим злочинах йому не оголосили.
  • Очільники Офісу генпрокурора та Служби безпеки України розповіли, чому немає підозри у фінансуванні тероризму.
Теги: Віктор Медведчук, держзрада, домашній арешт

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