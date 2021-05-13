Суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт

У четвер, 13 травня, суддя Печерського районного суду Києва В’ячеслав Безпалий відправив одного з лідерів “Опозиційної платформи - За життя” та кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн гривень. Водночас Сторона захисту не погоджувалася та апелювала відсутністю підстав для арешту Медведчука.

Однак суддя відхилив клопотання прокурора та вирішив обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня 2021 року. Йому заборонено виїжджати за межі Києва й спілкуватися свідками, слідчими, прокурорами та експертами, які причетні до справи.

Політика зобов’язали носити засіб контролю – електронний браслет. Також нардеп повинен з’являтися до суду та органів слідства на вимогу й здати на зберігання закордонний паспорт.

“Роз’яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов’язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення у розмірі від 0,25 прожиткового мінімуму до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб”, – зауважив суддя.

Крім того, суддя відмовив у взятті на поруки Медведчука.

Ухвала може бути оскарженою протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Після судового засідання Медведчук заявив, що найближчим часом вони з адвокатами вирішать, чи оскаржуватимуть цю ухвалу.

Нагадаємо, що Медведчук перед засіданням розповів журналістам, що прокуратура вимагає арешту з альтернативою застави у розмірі 300 млн гривень. Водночас політик запевнив, у нього є така сума для внесення застави, але він не зможе її використати, оскільки усі рахунки заблоковані через санкції, введені РНБО.

При цьому нардеп зазначив, що у нього є друзі, які можуть допомогти внести заставу.

“У мене достатньо друзів для того, щоб підтримати мене у цій ситуації, якщо це буде необхідно”, – зазначив Медведчук.

Також нардеп ще раз підкреслив, що не вважає себе винним у тому, в чому його підозрює слідство.

Журналіст видання #Букви не зміг потрапити на засідання суду щодо обрання міри запобіжного заходу одному з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку. Його не пропустила охорона політика, застосувавши фізичну силу.