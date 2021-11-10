Hyundai Motor відродив Hyundai Grandeur 1986 року випуску в межах серії "Grandeur Heritage" як реставрований концепт, у якому поєднався стиль 80-х із сучасними технологіями.

Про це повідомляє модне видання Hypebeast в Instagram.

Саме 35 років тому, у 1986 році, Hyundai розпочала випуск передньопривідного седана бізнес-класу Grandeur, який був ліцензійною копією Mitsubishi Debonair з незначними змінами в дизайні.

Кузова авто торкнулися лише незначні зміни. Так, фари седана замінено на сучасні піксельні світлодіодні, решітка радіатора тепер хромованадиевый, а колісні диски – плоскі.

А от інтер’єр Grandeur значно оновили – стиль “ретро” перетворився на “ретро-футуризм”. Оббивка салону виконана з поєднанням яскраво-бордової алькантари (оздоблювальний матеріал, штучна замша) та шкіри наппа, підкреслена сріблястим металом і глянцевими чорними елементами.

У салоні тепер є широкоформатний дисплей з інтегрованою звуковою панеллю, мультимедійна панель керування, покращений кондиціонер, підсвічуванням на даху “дзеркала нескінченності” та слот для зберігання годинника. ⁠Звукова панель працює в унісон зі звуковою системою з 18 динаміками, розробленою для вираження “акустичного звуку, схожого на акустику концертного залу”.

Від оригінального Grandeur 1986 року в салоні лишилося лише односпицеве кермо і високий важіль селектора “автомата”.

Лінія Grandeur Heritag є переосмисленням не лише форми та функцій авто, але й ставлення до навколишнього середовища – авто оснащене електромотором. Характеристики, на жаль, не опубліковані. Про серійне виробництво мова також поки що не йде.