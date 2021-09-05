Про це повідомляють #Букви.
В п’ятницю, 3 вересня, Mercedes-AMG анонсувала перший в історії відділення серійного електромобіля EQS. Саму автівку в ролику показано не було, утім було названо деякі характеристики.
Sound of the future: September 5, 2021#MercedesAMG #ElectricFoundItsVoice #EverythingButQuiet #AMGgoesE #MBIAA21 pic.twitter.com/lTUvpodhnu
— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) September 3, 2021
5 вересня німецький автовиробник показав нову модель:
Mercedes-Benz at the IAA MOBILITY 2021: Join our four World Premieres. #MercedesBenz #MercedesEQ #progressiveluxury #MBIAA21 #IAA21 https://t.co/QDIX6fJsrl
— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) September 5, 2021
Характеристики Mercedes-AMG EQS 53
- розгін до 100 км/год за 3,4 секунди;
- потужність — до 761 кінської сили;
- споживання електроенергії WLTP — 23,9-21,5 кВт-год/100 км;
- літій-іонна батарея (107,8 кВт, 400 В), яка дає змогу проїхати 525-580 км (залежить від комплектації);
- швидка зарядка потужністю 200 кВт, яка може додати за 15 хвилин заряду для ще 300 км їзди (як і у звичайного EQS);
- максимальна швидкість — 220-250 км/год (залежить від комплектації);
- нульові комбіновані викиди CO₂.
Mercedes-Benz at the IAA MOBILITY 2021: Join our four World Premieres. #MercedesBenz #MercedesEQ #progressiveluxury #MBIAA21 #IAA21 https://t.co/QDIX6fJsrl
— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) September 5, 2021
Модель отримала спортивні сидіння. Усередині — фірмовий водійський інтерфейс MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Гіперекран простягається уздовж всією панелі приладів.
Установка з двома двигунами забезпечує повністю регульований повний привід, хоча AMG зробила задній двигун “особливо потужним”.
Модель має ряд режимів руху, які регулюють підвіску, керованість, подачу потужності та управління батареєю, а також змінюють звук, який синтезується відповідно до вимог.
На вибір пропонуються 21-дюймові або 22-дюймові колеса з високопродуктивними гальмами AMG в стандартній комплектації.
Ціна та дата виходу Mercedes-AMG EQS 53
За інформацією ЗМІ, новий Mercedes-AMG EQS 53 надійде в продаж на початку 2022 року. Інші повідомляють про старт продаж — вже в кінці цього року. Точну дату поки не оголошено.
Утім вартість називають однакову — від 111 до близько 195 тисяч доларів залежно від комплектації.
- У квітні цього року автомобільний концерн Mercedes презентував розкішний електрокар EQS з нульовими викидами.
- У липні німецький автомобілебудівний концерн Daimler, виробник автомобілів класу люкс Mercedes-Benz, оголосив про плани перейти на випуск електромобілів Mercedes до 2030 року.