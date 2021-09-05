Компанія Mercedes-AMG презентувала EQS 53 — першу повністю електрична серійна модель підрозділу. Вже відомі характеристики та ймовірні ціна і дата виходу.

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В п’ятницю, 3 вересня, Mercedes-AMG анонсувала перший в історії відділення серійного електромобіля EQS. Саму автівку в ролику показано не було, утім було названо деякі характеристики.

5 вересня німецький автовиробник показав нову модель:

Характеристики Mercedes-AMG EQS 53

розгін до 100 км/год за 3,4 секунди;

потужність — до 761 кінської сили;

споживання електроенергії WLTP — 23,9-21,5 кВт-год/100 км;

літій-іонна батарея (107,8 кВт, 400 В), яка дає змогу проїхати 525-580 км (залежить від комплектації);

швидка зарядка потужністю 200 кВт, яка може додати за 15 хвилин заряду для ще 300 км їзди (як і у звичайного EQS);

максимальна швидкість — 220-250 км/год (залежить від комплектації);

нульові комбіновані викиди CO₂.

Модель отримала спортивні сидіння. Усередині — фірмовий водійський інтерфейс MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Гіперекран простягається уздовж всією панелі приладів.

Установка з двома двигунами забезпечує повністю регульований повний привід, хоча AMG зробила задній двигун “особливо потужним”.

Модель має ряд режимів руху, які регулюють підвіску, керованість, подачу потужності та управління батареєю, а також змінюють звук, який синтезується відповідно до вимог.

На вибір пропонуються 21-дюймові або 22-дюймові колеса з високопродуктивними гальмами AMG в стандартній комплектації.

Ціна та дата виходу Mercedes-AMG EQS 53

За інформацією ЗМІ, новий Mercedes-AMG EQS 53 надійде в продаж на початку 2022 року. Інші повідомляють про старт продаж — вже в кінці цього року. Точну дату поки не оголошено.

Утім вартість називають однакову — від 111 до близько 195 тисяч доларів залежно від комплектації.