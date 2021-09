Про це повідомляють #Букви.

В п’ятницю, 3 вересня, Mercedes-AMG анонсувала перший в історії відділення серійного електромобіля EQS. Саму автівку в ролику показано не було, утім було названо деякі характеристики.

5 вересня німецький автовиробник показав нову модель:

Mercedes-Benz at the IAA MOBILITY 2021: Join our four World Premieres. #MercedesBenz #MercedesEQ #progressiveluxury #MBIAA21 #IAA21 https://t.co/QDIX6fJsrl

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) September 5, 2021