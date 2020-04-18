Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
“Я говорив про те, що нікого не покриватиму. І, якщо хтось з чиновників винний в корупції, – буде відповідати за всією суворістю закону! Нікому і ніяких поблажок не буде. Нульова толерантність до корупції! Але, якщо хтось займається маніпуляціями і фабрикує справу, – нестиме не меншу відповідальність!” – йдеться в повідомленні.
Кличко зазначив, що міська влада – відкрита та завжди співпрацює з правоохоронними органами щодо запобігання корупції. Зокрема, в розслідуванні справи щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.
“Щоб розслідування було неупередженим і не було закидів у якомусь впливі чиновника високого рангу, яким він є, Микола Поворозник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування. Я вважаю це правильним кроком. Тому відсторонюю його від виконання обов’язків першого заступника голови КМДА. Та розраховую на оперативне, об’єктивне і відкрите розслідування цієї справи. Справедливо та без політики!” – додав мер столиці.
- Як повідомлялося раніше, 14 квітня ЗМІ з посиланням на “джерела в правоохоронних органах та СБУ” поширили інформацію про те, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник нібито вимагав через посередника хабар у 125 тисяч доларів (понад 3 мільйони гривень) від представника компанії-забудовника.
- Сам Поворозник заперечує, що отримував або вимагав хабаря. Він повідомив, що того дня до його кабінету навідалися співробітники Служби безпеки України. Візит правоохоронців, за його словами, був пов’язаний з тим, що він зустрічався в своєму кабінеті з людиною, яку вважають причетною до злочину. Поворозник був викликаний на допит в якості свідка у п’ятницю, 17 квітня.