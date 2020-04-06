Про це мер розповів у відеозверненні, опублікованому на його публічній сторінці в Facebook.
“Міська влада не збирається виключати ліфти”, – сказав Кличко.
Він зазначив, що комунальні підприємства обробляють ліфтові кабіни в будинках дезінфікуючими засобами.
“Якщо ліфт у вашому будинку не працює, це не означає, що його відключили комунальні служби, а означає, що є несправність, і її усувають”, – заявив мер.
Кличко підкреслив, що в разі несправності ліфта, жителі повинні звертатися в контактні центри міста за номером 15-51 або 15-57.
- Нагадаємо, 5 квітня в Києві поліцейські перекрили пішохідний міст в Гідропарку, який вів до тренажерного залу під відкритим небом.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.