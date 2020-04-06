Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада не збирається відключати ліфти у багатоповерхових будинках під час карантину.

Про це мер розповів у відеозверненні, опублікованому на його публічній сторінці в Facebook.

“Міська влада не збирається виключати ліфти”, – сказав Кличко.

Він зазначив, що комунальні підприємства обробляють ліфтові кабіни в будинках дезінфікуючими засобами.

“Якщо ліфт у вашому будинку не працює, це не означає, що його відключили комунальні служби, а означає, що є несправність, і її усувають”, – заявив мер.

Кличко підкреслив, що в разі несправності ліфта, жителі повинні звертатися в контактні центри міста за номером 15-51 або 15-57.

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