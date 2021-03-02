Covid-19 Україна

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Кличко виграв у «1+1» позов про фейкову інформацію в програмі Дубінського

Міський голова Києва Віталій Кличко виграв позов до каналу "1+1" щодо програми "Гроші" Олександра Дубінського, де була оприлюднена неправдива інформація.

Вівторок, 2 березня 2021, 18:27

Про це повідомляє пресслужба міського голови.

Позов про захист честі, гідності і ділової репутації мер Києва та співпозивач Дмитро Білоцерковець подали ще в серпні 2019 року після виходу в ефір “Студії 1+1” програми “Гроші” Олександра Дубінського, де була оприлюднена неправдива інформація.

“Наскільки ви пам’ятаєте, тоді проти мене була розгорнута широка кампанія з дискредитації. І я заявив, що захищатиму свою честь і гідність у суді. Тому й подав позов до суду на канал “1+1″, який поливав мене брудом. Про наступ на свободу слова тут не йдеться”, – заявив Віталій Кличко.

Розглянувши позов, суд постановив задовольнити його, зобов’язавши “Телекомпанію “Студія 1+1” спростувати неправдиву інформацію в етері програми “Гроші”. Також суд зобов’язав видалити програму, в якій була оприлюднена неправдива інформація, з усіх інформаційних ресурсів телекомпанії та соціальних мереж, пов’язаних з нею.

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Теги: 1+1, Віталій Кличко, Олександр Дубінський, фейкові новини

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