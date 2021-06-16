Ексдержсекретарка США Гіларі Клінтон напередодні саміту президентів США та Росії в Женеві висловила думку, що 45-й американський лідер Дональд Трамп дозволив стати російському президенту Володимиру Путіну "сильнішим", тоді як його наступник, Джо Байден, зможе перезавантажити відносини між країнами.

Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалу MSNBC.

Вона зазначила, що роки правління Трампа були “чотирма втраченими роками” в розбудові нових контактів на міжнародній арені та структурування відносин з Росією.

На думку Клінтон, яка вже зустрічалася з Путіним, російський президент поводиться не агресивно, а, навпаки, постійно скаржиться на проблеми всередині країни та часто запізнюється, примушуючи всіх чекати на нього.

WATCH: Fmr. Sec. Clinton says she hopes the Biden-Putin summit fruits a resumption of negotiations over nuclear arms and discussion of cybercrime, championing a Geneva Convention-style agreement over "what's unacceptable when it comes to the use of cyber weapons." pic.twitter.com/xccyuJe2CW — MSNBC (@MSNBC) June 16, 2021

Вона нагадала, що на міжнародній арені казали про те, що Трамп з великою повагою ставився до Путіна.

Натомість Байден, на її думку, має чітку та аргументовану позицію і не збирається поступатися Путіну в якихось питаннях.

“Я думаю, президент Байден сів за стіл переговорів, поглянув Путіну в очі й сказав: “Добре, розбираймось, де ми зможемо працювати разом… Дозвольте пояснити, чого ми більше не терпітимемо, де будуть наслідки… І не треба нас випробовувати”, – сказала Клінтон.

Вона додала, що в США наразі працює “речник Путіна” – це Дональд Трамп.