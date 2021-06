Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалу MSNBC.

Вона зазначила, що роки правління Трампа були “чотирма втраченими роками” в розбудові нових контактів на міжнародній арені та структурування відносин з Росією.

На думку Клінтон, яка вже зустрічалася з Путіним, російський президент поводиться не агресивно, а, навпаки, постійно скаржиться на проблеми всередині країни та часто запізнюється, примушуючи всіх чекати на нього.

WATCH: Fmr. Sec. Clinton says she hopes the Biden-Putin summit fruits a resumption of negotiations over nuclear arms and discussion of cybercrime, championing a Geneva Convention-style agreement over "what's unacceptable when it comes to the use of cyber weapons." pic.twitter.com/xccyuJe2CW

— MSNBC (@MSNBC) June 16, 2021