Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалу MSNBC.

Вона зазначила, що роки правління Трампа були “чотирма втраченими роками” в розбудові нових контактів на міжнародній арені та структурування відносин з Росією.

На думку Клінтон, яка вже зустрічалася з Путіним, російський президент поводиться не агресивно, а, навпаки, постійно скаржиться на проблеми всередині країни та часто запізнюється, примушуючи всіх чекати на нього.

Вона нагадала, що на міжнародній арені казали про те, що Трамп з великою повагою ставився до Путіна.

Натомість Байден, на її думку, має чітку та аргументовану позицію і не збирається поступатися Путіну в якихось питаннях.

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“Я думаю, президент Байден сів за стіл переговорів, поглянув Путіну в очі й сказав: “Добре, розбираймось, де ми зможемо працювати разом… Дозвольте пояснити, чого ми більше не терпітимемо, де будуть наслідки… І не треба нас випробовувати”, – сказала Клінтон.

Вона додала, що в США наразі працює “речник Путіна” – це Дональд Трамп.

  • Зустріч президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна в Женеві (Швейцарія) відбулася на віллі XVIII століття в Женеві 16 червня. За тиждень до зустрічі територію відмежували спеціальними барикадами та колючим дротом.
  • У Вашингтоні не очікували, що в результаті зустрічі вдасться розв’язати всі американо-російські проблеми.