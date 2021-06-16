Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалу MSNBC.
Вона зазначила, що роки правління Трампа були “чотирма втраченими роками” в розбудові нових контактів на міжнародній арені та структурування відносин з Росією.
На думку Клінтон, яка вже зустрічалася з Путіним, російський президент поводиться не агресивно, а, навпаки, постійно скаржиться на проблеми всередині країни та часто запізнюється, примушуючи всіх чекати на нього.
WATCH: Fmr. Sec. Clinton says she hopes the Biden-Putin summit fruits a resumption of negotiations over nuclear arms and discussion of cybercrime, championing a Geneva Convention-style agreement over "what's unacceptable when it comes to the use of cyber weapons." pic.twitter.com/xccyuJe2CW
— MSNBC (@MSNBC) June 16, 2021
Вона нагадала, що на міжнародній арені казали про те, що Трамп з великою повагою ставився до Путіна.
Натомість Байден, на її думку, має чітку та аргументовану позицію і не збирається поступатися Путіну в якихось питаннях.
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“Я думаю, президент Байден сів за стіл переговорів, поглянув Путіну в очі й сказав: “Добре, розбираймось, де ми зможемо працювати разом… Дозвольте пояснити, чого ми більше не терпітимемо, де будуть наслідки… І не треба нас випробовувати”, – сказала Клінтон.
Вона додала, що в США наразі працює “речник Путіна” – це Дональд Трамп.
- Зустріч президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна в Женеві (Швейцарія) відбулася на віллі XVIII століття в Женеві 16 червня. За тиждень до зустрічі територію відмежували спеціальними барикадами та колючим дротом.
- У Вашингтоні не очікували, що в результаті зустрічі вдасться розв’язати всі американо-російські проблеми.