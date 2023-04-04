42-й президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон висловив жаль щодо своєї ролі в переконанні України відмовитися від ядерної зброї в 1994 році.

Про це він розповів в інтерв’ю RTÉ.

Клінтон припустив, що Росія не вдерлася б в Україну, якби у Києва все ще були засоби ядерного стримування.

Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну – ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це (вторгнення – ред.), якби Україна все ще мала свою зброю”, – пояснив він.

Політик розумів, що Владімір Путін, на відміну від його попередника Бориса Єльцина, не підтримав би аналог Будапештського меморандуму – документа, який передбачав “безпекові гарантії” для Києва в обмін на відмову від ядерної зброї.

За його словами, українці боялися віддати ядерну зброю, оскільки вважали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії.

Путін, коли йому стало зручно, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюсь жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною”, – акцентував він.

Водночас Клінтон заявив, що підтримка України з боку Заходу має “залишатися непохитною”.

Зауважимо, станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром ядерний арсенал у світі.

У січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії Борисом Єльциним та України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, який залишився на українській землі після розпаду СРСР. Сполучені Штати також були стороною відповідної угоди, яка включала зобов’язання Росії “поважати територіальну цілісність” України.

Ці зобов’язання були порушені у 2014 році, коли Росія вдерлася та анексувала Крим, і ще більше зруйновані, коли минулого року вона почала повномасштабну війну проти України.

Довідка. Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Великою Британією, США та РФ про гарантії Україні у зв’язку з набуттям нею неядерного статусу.

Згідно з Меморандумом США, Велика Британія і РФ зобов’язалися:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;

утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим шляхом згідно зі Статутом ООН;

утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і так отримати будь-які переваги;

домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об’єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;

проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов’язань.

21 лютого 2022 року МЗС України направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайного проведення консультацій. Цьому передувала промова Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки, в якій президент заявив, що Україна вчетверте і востаннє ініціює проведення консультацій у рамках меморандуму, і якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки, то Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 1994 року “поставлені під сумнів”.

5 грудня 2022 року, у 28-му річницю підписання Будапештського меморандуму, РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. З цього приводу МЗС України заявило, що “жодні домовленності з РФ не працюють”.