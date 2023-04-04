Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт альянсу, який відбудеться в столиці Литви Вільнюсі в липні.

Про це інформує CNN.

Генсек заявив, що “сильна незалежна Україна є життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону”.

Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому Вільнюському саміті в липні”, – наголосив Столтенберг.

Про це він зазначив 4 квітня у Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО – органу, який відповідає за відносини між Україною та альянсом.

Раніше, Єнс Столтенберг підтвердив, що союзники “єдині в рішучості триматися курсу і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.

Глава НАТО зазначив, що у російського лідера Володимира Путіна немає найближчих планів щодо миру. Тому глава Альянсу закликав Захід підготуватися до постачання Києву військової допомоги протягом тривалого часу.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив високу оцінку “сталевому опору українського народу”, а також “безпрецедентної підтримки України” з боку держав–членів Альянсу. Він зауважив, що Путін хотів, аби “Альянс зменшився, проте досяг зворотного результату: НАТО розширюється”.

З початку повномасштабного вторгнення, Україна отримала за 2022 рік від держав-членів Північноатлантичного альянсу фінансову, гуманітарну та військову допомогу на загальну суму майже $120 мільярдів.

21 лютого у Брюсселі відбулись перші переговори у форматі “Україна–ЄС–НАТО” на високому рівні. Сторони обговорили шляхи покращення координації та налагодження процедури закупівлі озброєння між Києвом та союзниками.