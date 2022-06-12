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«Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки» – Сікорський

Колишній міністр оборони та колишній міністр закордонних справ Польщі, депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що розпочавши військове вторгнення в Україну, РФ порушила Будапештський меморандум 1994 року. 

Неділя, 12 червня 2022, 19:43
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Про це він повідомив в етері телеканалу “Еспресо“.

“Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки. Після того, як у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і на заміну стала незалежною країною в межах, встановлених з часів СРСР, Росія порушила цей меморандум і тому Захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність”, – наголосив Сікорський.

Довідка. Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, РФ, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв’язку з набуттям нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов’язалися:

  • поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
  • утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
  • утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
  • домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об’єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
  • не застосовувати ядерну зброю як проти України, так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
  • проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов’язань.

Сумніви в “надійності” документу мали б виникнути вже на етапі назви, адже слово “меморандум” означає “нагадування”. Не зобов’язальний документ, а пам’ятка. Тим паче, що попри застереження про автентичність всіх трьох перекладів (українська, англійська та російська) слова “гарантії” (guarantee) в англійській версії немає. Там є “assurances”, що означає “запевнення”.

Теги: боєголовки, Будапештський меморандум, Захід, країни Заходу, Сікорський

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