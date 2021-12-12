Всесвітньовідомий боксер, багатократний чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко висловився стосовно того, що Василь Ломаченко відсвяткував перемогу над боксером Річардом Коммі з прапором Білгород-Дністровського, а не України.

Відповідний допис Володимир Кличко розмістив у Twitter.

Боксер написав статтю з Вікіпедії: “Патріотизм або національна гордість – це почуття любові, відданості, прихильності до батьківщини. Це відчуття — це спільна єдність людей”.

Але потім він тегнув акаунт у Twitter боксера Ломаченка і додав: “Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи представляв він Країну, НЕ використавши прапор своєї країни? WTF [цензурний переклад абревіатури – “якого біса?”, прим.ред]”.

Нагадаємо, у ніч на 12 грудня у в Нью-Йорку відбувся боксерський бій між Василем Ломаченком і Річардом Коммі, в якому останній програм. Після перемоги Ломаченко з’явився в рингу з рідного міста Білгород-Дністровський. Проте, згідно з традицією, боксери виходять в ринг із прапором рідної країни. Саме це викликало шквал критики у бік боксера.