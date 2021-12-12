Відповідний допис Володимир Кличко розмістив у Twitter.
Боксер написав статтю з Вікіпедії: “Патріотизм або національна гордість – це почуття любові, відданості, прихильності до батьківщини. Це відчуття — це спільна єдність людей”.
Але потім він тегнув акаунт у Twitter боксера Ломаченка і додав: “Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи представляв він Країну, НЕ використавши прапор своєї країни? WTF [цензурний переклад абревіатури – “якого біса?”, прим.ред]”.
Нагадаємо, у ніч на 12 грудня у в Нью-Йорку відбувся боксерський бій між Василем Ломаченком і Річардом Коммі, в якому останній програм. Після перемоги Ломаченко з’явився в рингу з рідного міста Білгород-Дністровський. Проте, згідно з традицією, боксери виходять в ринг із прапором рідної країни. Саме це викликало шквал критики у бік боксера.
- Нагадаємо, Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) переміг Річарда Коммі (30-3, 27 КО) одноголосним рішенням суддів.
- 2 грудня британський боксер Ентоні Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком.