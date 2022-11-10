Про це міський голова повідомив у Facebook.
За його словами, скло для перильної огорожі та підлогове скло вже виготовили й доставили. Зараз фахівці встановлюють нові скляні елементи замість пошкоджених вибухом. Кличко сказав, що з 16 елементів підлогового скла вже замінили 14.
Водночас спеціалісти ремонтують освітлення поруччя.
Мер міста нагадав, що працівники підприємства “Київавтошляхміст” одразу після ліквідації наслідків вибуху 10 жовтня здійснили детальний огляд конструкцій мосту: “Вона неушкоджена. Наш міст вистояв!” — додав Кличко.
Вже невдовзі кияни та гості столиці зможуть знову гуляти ним та милуватися краєвидами міста.
- Близько 8:25 10 жовтня під час повітряної тривоги у Києві пролунала низка вибухів.
- Вранці 10 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по всій території України. Лише у столиці підтвердили влучання у чотирьох районах. Попри те, що ціллю росіян була критична інфраструктура, пошкоджень зазнали, зокрема й столичні лікарні.