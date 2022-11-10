Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у столиці активно відновлюють скляний пішохідно-велосипедний міст, поряд з яким 10 жовтня влучила російська ракета.

Про це міський голова повідомив у Facebook.

За його словами, скло для перильної огорожі та підлогове скло вже виготовили й доставили. Зараз фахівці встановлюють нові скляні елементи замість пошкоджених вибухом. Кличко сказав, що з 16 елементів підлогового скла вже замінили 14.

Водночас спеціалісти ремонтують освітлення поруччя.

Мер міста нагадав, що працівники підприємства “Київавтошляхміст” одразу після ліквідації наслідків вибуху 10 жовтня здійснили детальний огляд конструкцій мосту: “Вона неушкоджена. Наш міст вистояв!” — додав Кличко.

Вже невдовзі кияни та гості столиці зможуть знову гуляти ним та милуватися краєвидами міста.