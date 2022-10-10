Вранці 10 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по всій території України. Лише у столиці підтвердили влучання у чотирьох районах. Попри те, що ціллю росіян була критична інфраструктура, пошкоджень зазнали, зокрема й столичні лікарні.

Про це повідомляють #Букви.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ракетні цілі терористів по всіх містах нашої держави – цивільні, культурні, освітні об’єкти.

Мер Києва Віталій Кличко зауважив, що у результаті російської ракетної атаки у місті постраждали понад 70 різних об’єктів – серед них житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, навчальні заклади, лікарні.

Так, пошкоджень зазнала Київська міська клінічна лікарня №18 на бульварі Тараса Шевченка. У будівлі вибиті вікна та двері, у дворі закладу знаходять уламки ворожих ракет.

Також постраждало хірургічне відділення медичного закладу.

Проте в іншому кінці міста не менших руйнувань від російських ракет зазнала й КМКЛ № 5.

Внаслідок обстрілів у лікарні повибивало шибки, подекуди навіть з рамами.

Загалом через атаку росіян у Києві зазнали пошкоджень різного ступеню:

житлові будинки – 45,

об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ – 5,

заклади освіти – 6 (3 школи, 1 дитячий садочок, 2 будівлі позашкільного виховання),

заклади соціальної сфери – 2,

заклади культури – 6,

заклади охорони здоров’я – 5,

адмінбудівлі – 2″.

Ранок 10 жовтня розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.

Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла. У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25 під час повітряної тривоги.

Станом на 21:00 відомо, що в результаті атаки загинуло 14 цивільних, 97 осіб — травмовано. Під час одного з ударів у Києві загинула лікарка зі столичної клініки “Охматдит” Оксана Леонтьєва. Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що серед загиблих внаслідок обстрілу — 41-річний полковник поліції, начальник відділу департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу.

За 10 жовтня РФ випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість – $400–700 млн.

У відповідь на масований обстріл міст України 10 жовтня відкрито збір коштів “на помсту” росіянам. Його ініціювали шоумен та волонтер Сергій Притула, блогер та активіст Сергій Стерненко і засновник “Лачен пише” Ігор Лаченков.