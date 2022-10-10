Про це повідомляють #Букви.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що ракетні цілі терористів по всіх містах нашої держави – цивільні, культурні, освітні об’єкти.
Мер Києва Віталій Кличко зауважив, що у результаті російської ракетної атаки у місті постраждали понад 70 різних об’єктів – серед них житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, навчальні заклади, лікарні.
Так, пошкоджень зазнала Київська міська клінічна лікарня №18 на бульварі Тараса Шевченка. У будівлі вибиті вікна та двері, у дворі закладу знаходять уламки ворожих ракет.
Також постраждало хірургічне відділення медичного закладу.
Проте в іншому кінці міста не менших руйнувань від російських ракет зазнала й КМКЛ № 5.
Внаслідок обстрілів у лікарні повибивало шибки, подекуди навіть з рамами.
Загалом через атаку росіян у Києві зазнали пошкоджень різного ступеню:
- житлові будинки – 45,
- об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ – 5,
- заклади освіти – 6 (3 школи, 1 дитячий садочок, 2 будівлі позашкільного виховання),
- заклади соціальної сфери – 2,
- заклади культури – 6,
- заклади охорони здоров’я – 5,
- адмінбудівлі – 2″.
Ранок 10 жовтня розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.
Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла. У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25 під час повітряної тривоги.
Станом на 21:00 відомо, що в результаті атаки загинуло 14 цивільних, 97 осіб — травмовано. Під час одного з ударів у Києві загинула лікарка зі столичної клініки “Охматдит” Оксана Леонтьєва. Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що серед загиблих внаслідок обстрілу — 41-річний полковник поліції, начальник відділу департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу.
За 10 жовтня РФ випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість – $400–700 млн.
У відповідь на масований обстріл міст України 10 жовтня відкрито збір коштів “на помсту” росіянам. Його ініціювали шоумен та волонтер Сергій Притула, блогер та активіст Сергій Стерненко і засновник “Лачен пише” Ігор Лаченков.
- Російські окупанти планували масовано атакувати ракетами Київ та інші міста України ще з початку жовтня. У Кремлі вирішили готувати удари по інфраструктурі понад тиждень тому.
- Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україні збільшать військову допомогу. Такий крок зроблять у відповідь на атаки проти цивільного населення в Києві й інших містах України.
- Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що уся команда посольства у Києві знаходиться у безпеці. Вона висловила співчуття усім, хто постраждав під час ранкових ракетних ударів росіян.