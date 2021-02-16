Організація в соціальних мережах спеціальної "ботоферми", яка всіляко рекламує дії президента Володимира Зеленського й атакує його політичних опонентів, є безпрецедентним явищем й свідчить про початок диктатури.

Про це заявив сьогодні, виступаючи із трибуни Верховної Ради, народний депутат від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький, коментуючи відповідне розслідування видання “Букви” щодо вказаної “ботоферми”.

Княжицький провів аналогію із фільмом “Брексіт”, який “розповідав про те, як маніпулювали громадською думкою у Великій Британії напередодні голосування про вихід із Євросоюзу”.

“Ми стикалися зі схожою ситуацією під час виборів президента України. Бо всі бачили, як схожі механізми використовувалися для того, щоб у той час фактично незаслужено принижувати на той момент президента Петра Порошенка”, – заявив нардеп.

Княжицький додав, що “схожі ситуації продовжуються й зараз”, і як приклад навів розслідування видання “Букви” щодо створення мережі ботів, робота яких спрямована на приниження цілої низки політиків і звеличення діючої влади.

“Вчора, наприклад, сайт “Букви” оприлюднив велике дослідження, в якому прямо йдеться про те, що створена ціла низка груп ботів, механізмів у соцмережах для того, щоб знищувати і принижувати цілу низку українських політиків. Це різні люди. Серед них, знову ж таки, Петро Порошенко – п’ятий президент України, але не лише він. Серед них – і голова Верховної Ради пан Разумков, і колишній керівник Офісу президента Богдан, опозиційний зараз депутат Гео Лерос, Арсеній Яценюк, в’язень Кремля Олег Сенцов і багато інших людей”, – наголосив Княжицький.

“Є одна людина, яку хвалять ці ботівські соціальні мережі – це Володимир Зеленський, президент України”, – додав нардеп.

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Він зазначив, що соціальні мережі засуджують подібні практики в усьому світі.

“Але вперше ми маємо такий приклад, коли влада через соціальні мережі, через ботів коштами невідомого походження бореться з опозицією. Хто платить за це? Ми, платники податків”, – зауважив Княжицький.

Нардеп додав, що це “свідчить про початок диктатури” і нагадав, що подібні технології дозволяє собі використовувати також країна-агресор Росія.

“Що означають такі підходи і така робота проти опозиції, де брехня поширюється сотнями тисяч за народні гроші в соціальних мережах? Це свідчить про початок диктатури. Є лише одна країна, яка дозволяє собі це робити, і ця країна на Сході. Це країна-агресор Росія, де опозицію кидають у в’язниці, принижують через куплені засоби масової інформації. І де так, як зараз українська влада, витрачають мільйони їхніх рублів на те, щоб принижувати лідерів опозиції”, – наголосив Княжицький.

“Давайте зупинимось, бо коли радник керівника Офісу президента пан Подоляк каже, що пора подумати, щоб закрити опозиційний канал “Прямий” і не стидається цього, то завтра вони не стидатимуться того, щоб закрити кожного з вас. Ні диктатурі! Давайте все ж таки жити в демократичній країні!”, – підсумував депутат.