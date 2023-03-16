Книга українського письменника Володимира Рафєєнка "Мондегрін. Пісні про смерть і любов" потрапила до короткого списку літературної премії Європейського банку реконструкції й розвитку.

Відповідний список опубліковано на сайті ЄБРР.

Ця міжнародна премія, заснована у 2017 році Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), нагороджує як авторів із країн, де працює ЄБРР, так і їхніх перекладачів з англійської мови.

ЄБРР відзначає розмаїття культур і багате літературне вираження в регіонах від Центральної та Східної Європи до Центральної Азії, Західних Балкан і південного та східного Середземномор’я. Він також відзначає роль перекладачів як “містків” між культурами.

Відтак, до шорт-листа потрапило 10 книжок, серед них книжка українського письменника Володимира Рафєєнка, яка вийшла на початку 2022 року в англійському перекладі у видавництві Українського наукового інституту Гарвардського університету.

Ім’я автора-переможця та двох призерів, а також їхніх перекладачів буде оголошено 15 червня 2023 року на церемонії нагородження, яка відбудеться в штаб-квартирі ЄБРР у Лондоні.

“У часи геополітичних розбіжностей культурні зв’язки є як ніколи важливими для об’єднання людей. ЄБРР пишається тим, що відзначає та ділиться творчим динамізмом і літературною спадщиною наших різноманітних регіонів”, – сказав голова керівної групи ініціатив ЄБРР Едвард Баннерман.

Нагадаємо, що минулого року літературну премію ЄБРР за англомовний переклад роману “Інтернат” отримав Сергій Жадан.

Про що роман “Мондегрін. Пісні про смерть і любов” ?

Це перша книга, написана Рафєєнком українською мовою та його другий твір (після роману “Довгота днів”, 2017), створений у Києві після втечі з його рідного Донецька.

Головний герой роману Габріель Габинський, – альтер его автора. Він також внутрішньо переміщена особа із зони АТО, викладач філософії з Донбасу, який переїхав до Києва і почав спілкуватися українською мовою. У побуті Габинський працює в овочевому відділі супермаркету, проте основний зміст роману становлять пригоди його внутрішнього світу.

Габинський – частково пророк, частково божевільний, він розмовляє з кінською головою – фольклорним персонажем та містичною сутністю, яка, ймовірно, може бути своєрідним уособленням українського начала. За словами самого автора, цей образ частково був навіяний йому спогадами про українські казки, які в дитинстві розповідала йому бабуся.