У президентському рейтингу першу позицію продовжує утримувати чинний глава держави Володимир Зеленський, хоча рівень його підтримки впав у порівнянні з виборами 2019 року.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) із 23 лютого по 1 березня 2021 року.

Соціологи показали респондентам два можливі списки кандидатів на посаду президента. Респондент мав обрати одну відповідь для кожного списку.

Згідно із першим списком, якби найближчим часом в Україні відбувалися президентські вибори, то Володимира Зеленського готові підтримати 25,3% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором.

Друге-третє місця ділять п’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко (14% підтримки) та один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко (14,7%).

Як уточнили соціологи, різниця в їх підтримці – у межах похибки.

Далі йде лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко, яку готові підтримати 11,9% респондентів.

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Варто зазначити, що в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів.

У другому списку, у порівнянні з першим, відсутній нардеп Віктор Медведчук.

У такому разі Володимира Зеленського підтримали б 24% респондентів, які визначилися з вибором.

На другому-третьому місцях – Юрій Бойко (16,7% підтримки) і Петро Порошенко (14% підтримки респондентів). Різниця між ними у межах похибки.

Далі йде Юлія Тимошенко (12,6% підтримки).

Під час опитування 63,5% респондентів заявили, що обов’язково взяли б участь у голосуванні.

Ще 12% не впевнені, але швидше проголосували б на виборах.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ). Було опитано 1207 респондентів, котрі мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.