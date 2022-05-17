Слідчі повідомили про підозру у державній зраді заступнику керівника однієї з селищних військово-цивільних адміністрацій Донецької області.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У повідомленні зазначається, що заступник керівника однієї з адміністрацій Донецької області після окупації Маріуполя пройшов співбесіду з представниками ОРДЛО. За її результатами він був призначений на посаду заступника голови в так званій “місцевій адміністрації ” — адміністрації Маріуполя.

Наголошується, що, зокрема, колаборант всіляко сприяв зміцненню окупаційного режиму. Він відкрито заявляв про взаємодію з владою загарбників.

Наразі його підозрюють у державній зраді. Колаборантові можуть загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.