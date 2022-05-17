Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
У повідомленні зазначається, що заступник керівника однієї з адміністрацій Донецької області після окупації Маріуполя пройшов співбесіду з представниками ОРДЛО. За її результатами він був призначений на посаду заступника голови в так званій “місцевій адміністрації ” — адміністрації Маріуполя.
Наголошується, що, зокрема, колаборант всіляко сприяв зміцненню окупаційного режиму. Він відкрито заявляв про взаємодію з владою загарбників.
Наразі його підозрюють у державній зраді. Колаборантові можуть загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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