В Україні станом на ранок 20 травня зафіксовано 19 тисяч 230 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 354 нові випадки.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу померли ще 16 осіб (кількість летальних випадків зросла з 548 до 564).

Водночас одужали 323 людини.

“Станом на 9:00 20 травня в Україні 19 230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 354 нові випадки”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 766 випадків;

• Волинська область – 676 випадків;

• Дніпропетровська область – 849 випадків;

• Донецька область – 133 випадки;

• Житомирська область – 583 випадки;

• Закарпатська область – 922 випадки;

• Запорізька область – 385 випадків;

• Івано-Франківська область – 1246 випадків;

• Кіровоградська область – 450 випадків;

• місто Київ – 2410 випадків;

• Київська область – 1261 випадок;

• Львівська область – 1136 випадків;

• Луганська область – 42 випадки;

• Миколаївська область – 264 випадки;

• Одеська область – 792 випадки;

• Полтавська область – 265 випадків;

• Рівненська область – 1217 випадків;

• Сумська область – 164 випадки;

• Тернопільська область – 1089 випадків;

• Харківська область – 836 випадків;

• Херсонська область – 172 випадки;

• Хмельницька область – 280 випадків;

• Чернівецька область – 2796 випадків;

• Черкаська область – 381 випадок;

• Чернігівська область – 115 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 20 травня в Центр надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 48 328 повідомлень про підозру на COVID-19.