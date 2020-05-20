Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
За добу померли ще 16 осіб (кількість летальних випадків зросла з 548 до 564).
Водночас одужали 323 людини.
“Станом на 9:00 20 травня в Україні 19 230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 354 нові випадки”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 766 випадків;
• Волинська область – 676 випадків;
• Дніпропетровська область – 849 випадків;
• Донецька область – 133 випадки;
• Житомирська область – 583 випадки;
• Закарпатська область – 922 випадки;
• Запорізька область – 385 випадків;
• Івано-Франківська область – 1246 випадків;
• Кіровоградська область – 450 випадків;
• місто Київ – 2410 випадків;
• Київська область – 1261 випадок;
• Львівська область – 1136 випадків;
• Луганська область – 42 випадки;
• Миколаївська область – 264 випадки;
• Одеська область – 792 випадки;
• Полтавська область – 265 випадків;
• Рівненська область – 1217 випадків;
• Сумська область – 164 випадки;
• Тернопільська область – 1089 випадків;
• Харківська область – 836 випадків;
• Херсонська область – 172 випадки;
• Хмельницька область – 280 випадків;
• Чернівецька область – 2796 випадків;
• Черкаська область – 381 випадок;
• Чернігівська область – 115 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 20 травня в Центр надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 48 328 повідомлень про підозру на COVID-19.
- Другий етап пом’якшення карантину в Україні, запланований на 22 травня, передбачає відкриття готелів, відновлення роботи дошкільних установ і спортивних змагань, але без глядачів.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з 25 числа уряд дозволить роботу метрополітену.