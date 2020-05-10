Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
“Непокаране зло зростає… хочу зізнатися в злочинах які я робив за наказом Білецького (лідера Нацкорпусу, – ред.) будучи в НК“, – йдеться в повідомленні.
Кравченко зазначив, що партія за законом існує виключно за членські внески, проте він не знає, коли активісти вносили свої кошти на рахунки партії.
“Насправді це відбувалося інакше. Тому гроші вносилися на рахунок наступним чином. “Боцман“ знаходив десь гроші, я готував наказ, організовував логістику, щоб осередки отримали гроші і через своїх активістів, знайомих, родичів внесли ці гроші на рахунок партії “Національний корпус“. Я не знаю випадків коли активісти вносили свої кошти на рахунки партії“, – пояснив він.
Крім того, Кравченко розповів, скільки коштувало утримання партії.
“Трошки про суми, які офіційно не вносилися на рахунок партії. До 2018 року щомісячні витрати на діяльність партії (зп осередкам тощо) приблизно 300 -400 тис грн. (Це без зп охорони Андрія, без зп служби безпеки, групи боцмана). На акції, коли треба звезти осередки з усієї країни витрати сягали до 3 млн грн. Я не знаю де бралися ці гроші. Цим займалися Білецький, Боцман та Булат“, – наголосив він.
Нагадаємо, 8 травня представники “Національного корпусу” побили автора проєкту “Речовий доказ” Назарія Кравченка і добровольця полку “Азов” Сергія Філімонова за те, що вони підтримують одеського активіста Сергія Стерненка.
- Кривавий напад на екс-лідера одеського “Правого сектора” Сергія Стерненко через рік після вчинення не розкрито, частина доказів про попередні напади слідство втратило, а екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який повернувся в Україну, всерйоз взявся за активіста. #Букви поспілкувалися зі Стерненко і з’ясували, як просувається справа через рік.
- Вже кілька українських фанатських рухів висловили підтримку активісту Сергію Стерненку і заявили про готовність до протестів у разі його арешту.