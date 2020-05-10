Український громадський та політичний діяч, активний учасник Революції Гідності, доброволець батальйону “АЗОВ“ Назарій Кравченко після скандалу з побиттям через підтримку активіста Сергія Стерненка розповів про схему фінансування партії "Національний корпус".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Непокаране зло зростає… хочу зізнатися в злочинах які я робив за наказом Білецького (лідера Нацкорпусу, – ред.) будучи в НК“, – йдеться в повідомленні.

Кравченко зазначив, що партія за законом існує виключно за членські внески, проте він не знає, коли активісти вносили свої кошти на рахунки партії.

“Насправді це відбувалося інакше. Тому гроші вносилися на рахунок наступним чином. “Боцман“ знаходив десь гроші, я готував наказ, організовував логістику, щоб осередки отримали гроші і через своїх активістів, знайомих, родичів внесли ці гроші на рахунок партії “Національний корпус“. Я не знаю випадків коли активісти вносили свої кошти на рахунки партії“, – пояснив він.

Крім того, Кравченко розповів, скільки коштувало утримання партії.

“Трошки про суми, які офіційно не вносилися на рахунок партії. До 2018 року щомісячні витрати на діяльність партії (зп осередкам тощо) приблизно 300 -400 тис грн. (Це без зп охорони Андрія, без зп служби безпеки, групи боцмана). На акції, коли треба звезти осередки з усієї країни витрати сягали до 3 млн грн. Я не знаю де бралися ці гроші. Цим займалися Білецький, Боцман та Булат“, – наголосив він.

Нагадаємо, 8 травня представники “Національного корпусу” побили автора проєкту “Речовий доказ” Назарія Кравченка і добровольця полку “Азов” Сергія Філімонова за те, що вони підтримують одеського активіста Сергія Стерненка.