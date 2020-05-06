Ультрас вже декількох клубів загрожують протестами у разі арешту Стерненка

Вже кілька українських фанатських рухів висловили підтримку активісту Сергію Стерненку і заявили про готовність до протестів у разі його арешту.

Відповідні заяви фанатів кількох українських футбольних клубів були опубліковані в соціальних мережах.

“У зв’язку з останніми подіями у справі учасника Революції Гідності та відомого громадського активіста Сергія Стерненка, ми, ультрас ФК “Карпати” Львів, хочемо висловити йому свою підтримку і заявити про готовність взяти участь в акціях протесту в разі подальшого свавілля деяких посадових осіб, які хочуть висунути йому звинувачення у тяжкому злочині. Ми готові до активних дій на підтримку Сергія Стерненка”, – сказано в заяві ультрас львівських “Карпат”.

Також висловили підтримку активісту ультрас херсонського “Кристалу“.

“Свого часу приклад нашої спільної боротьби і підтримки сім’ї Павличенко і наша спільна перемога над системою і свавіллям влади в цій справі повинна надихнути всіх нас. Тому наш рух, разом з іншими фан–рухами нашої країни, ми всі, разом, зможемо відстояти Сергія, його гідність і честь“, – йдеться в їх заяві.

Підтримали Стерненко і в фанатському луцької “Волині“.

“У зв’язку з останніми подіями, які розвиваються навколо громадського активіста, націоналіста Сергія Стерненка хочемо висловити йому свою підтримку. Закликаємо інші фанатські рухи підтримати Сергія, тому що в єдності сила!“, – сказано в їхній заяві.

Також з приводу можливого арешту активіста висловилися ультрас запорізького “Металурга“.

“Об’єднавшись з іншими фанатськими рухами, впевнені, що зможемо відстояти честь і гідності Сергія“, – йдеться в заяві.