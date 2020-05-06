Covid-19 Україна

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Ультрас вже декількох клубів загрожують протестами у разі арешту Стерненка

Вже кілька українських фанатських рухів висловили підтримку активісту Сергію Стерненку і заявили про готовність до протестів у разі його арешту.

Середа, 6 травня 2020, 14:23

Відповідні заяви фанатів кількох українських футбольних клубів були опубліковані в соціальних мережах.

“У зв’язку з останніми подіями у справі учасника Революції Гідності та відомого громадського активіста Сергія Стерненка, ми, ультрас ФК “Карпати” Львів, хочемо висловити йому свою підтримку і заявити про готовність взяти участь в акціях протесту в разі подальшого свавілля деяких посадових осіб, які хочуть висунути йому звинувачення у тяжкому злочині. Ми готові до активних дій на підтримку Сергія Стерненка”, – сказано в заяві ультрас львівських “Карпат”.

Також висловили підтримку активісту ультрас херсонського Кристалу.

Свого часу приклад нашої спільної боротьби і підтримки сім’ї Павличенко і наша спільна перемога над системою і свавіллям влади в цій справі повинна надихнути всіх нас. Тому наш рух, разом з іншими фанрухами нашої країни, ми всі, разом, зможемо відстояти Сергія, його гідність і честь, йдеться в їх заяві.

Підтримали Стерненко і в фанатському луцької Волині.

У зв’язку з останніми подіями, які розвиваються навколо громадського активіста, націоналіста Сергія Стерненка хочемо висловити йому свою підтримку. Закликаємо інші фанатські рухи підтримати Сергія, тому що в єдності сила!, сказано в їхній заяві.

Також з приводу можливого арешту активіста висловилися ультрас запорізького Металурга.

Об’єднавшись з іншими фанатськими рухами, впевнені, що зможемо відстояти честь і гідності Сергія, йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що одеський активіст Сергій Стерненко написав заяву в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на генпрокурора Ірину Венедіктову через можливе декларування нею недостовірної інформації.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Теги: прокуратура, протести, Сергій Стерненко, преследование, ультрас

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