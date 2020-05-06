Ультрас вже декількох клубів загрожують протестами у разі арешту Стерненка

Відповідні заяви фанатів кількох українських футбольних клубів були опубліковані в соціальних мережах.
“У зв’язку з останніми подіями у справі учасника Революції Гідності та відомого громадського активіста Сергія Стерненка, ми, ультрас ФК “Карпати” Львів, хочемо висловити йому свою підтримку і заявити про готовність взяти участь в акціях протесту в разі подальшого свавілля деяких посадових осіб, які хочуть висунути йому звинувачення у тяжкому злочині. Ми готові до активних дій на підтримку Сергія Стерненка”, – сказано в заяві ультрас львівських “Карпат”.
Також висловили підтримку активісту ультрас херсонського “Кристалу“.
“Свого часу приклад нашої спільної боротьби і підтримки сім’ї Павличенко і наша спільна перемога над системою і свавіллям влади в цій справі повинна надихнути всіх нас. Тому наш рух, разом з іншими фан–рухами нашої країни, ми всі, разом, зможемо відстояти Сергія, його гідність і честь“, – йдеться в їх заяві.
Підтримали Стерненко і в фанатському луцької “Волині“.
“У зв’язку з останніми подіями, які розвиваються навколо громадського активіста, націоналіста Сергія Стерненка хочемо висловити йому свою підтримку. Закликаємо інші фанатські рухи підтримати Сергія, тому що в єдності сила!“, – сказано в їхній заяві.
Також з приводу можливого арешту активіста висловилися ультрас запорізького “Металурга“.
“Об’єднавшись з іншими фанатськими рухами, впевнені, що зможемо відстояти честь і гідності Сергія“, – йдеться в заяві.
Раніше повідомлялося, що одеський активіст Сергій Стерненко написав заяву в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на генпрокурора Ірину Венедіктову через можливе декларування нею недостовірної інформації.
Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти генерального прокурора Ірини Венедіктової.
- Венедиктова вимагала повідомити про підозру активісту Стерненку.
- Очільниця Офісу генпрокурора також заявила, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення, буде в будь-якому випадку.
- Кривавий напад на екс-лідера одеського “Правого сектора” Сергія Стерненко через рік після вчинення не розкрито, частина доказів про попередні напади слідство втратило, а екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який повернувся в Україну, всерйоз взявся за активіста. #Букви поспілкувалися зі Стерненко і з’ясували, як просувається справа через рік.