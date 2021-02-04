Відомий український журналіст, колишній в’язень Кремля, перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко стане кандидатом у народні депутати від партії "Європейська Солідарність" на довиборах у 197 окрузі на Черкащині.

Про це повідомив лідер партії, п’ятий Президент України Петро Порошенко.

“Фракцію “Європейської Солідарності” у Верховній Раді називають спецназом опозиції. І справді, наші депутати – це люди без страху і докору, які готові відстоювати Україну будь-де: в сесійній залі, в ПАРЄ, навіть на полі бою. І саме такою людиною без сумніву є Роман Сущенко. Людина, яка пройшла російські катівні, яка боролася за Україну навіть в безнадійній здавалося б ситуації. Роман став символом боротьби за Україну, яку підтримав весь світ”, – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що досвід Романа допоможе парламентській боротьбі з російською п’ятою колоною.

“Я хочу окремо наголосити: Роман одразу влився в нашу команду, і можна точно сказати, що він – наша людина. А “Європейська Солідарність” – його і ваша партія. І на місцевих виборах завдяки Роману довіра на Черкащині до “Європейської Солідарності” зросла вдвічі”, – повідомив лідер партії.

Фото: “ЄС”

Сущенко очолює партійний осередок на Черкащині, працює над розбудовою і очищенням партії – говорить Порошенко.

“Його обрали першим заступником голови обласної ради. Роман добре знає проблеми черкаського краю і тому принесе в парламенті багато користі – в тому числі і мешканцям області. Саме тому наша партія ухвалила рішення висунути Романа Сущенка кандидатом в народні депутати, щойно будуть оголошені довибори на Черкащині”, – пояснює Порошенко.