Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції “Diia in DC: презентація цифрових досягнень України” США, передає “Інтерфакс-Україна“.
“Естонія вже взяла коди “Дії” як основу для створення свого власного державного застосунку. Це якісний продукт. Колумбія та Замбія також почали запроваджувати “Дію”. Ми зараз у стадії проведення переговорів з іншими країнами для укладення такої ж угоди”, — сказав міністр.
За словами глава USAID Саманти Павер, Україна зараз стає відомою завдяки новому продукту. Вона додала, що Мінцифри працює над тим, аби “Дія” стала інструментом відкритого джерела, який доступний іншим країнам для розвитку їхньої цивільної інфраструктури. Тому, інші країни, включно з такими лідерами управління, як Естонія, переймають цей досвід, адаптують його під себе, будуючи щось подібне до “Дії”.
У січні представники USAID заявили, що організація підтримуватиме держави, що хочуть просуватися шляхом цифрової трансформації та розвивати свої можливості електронного урядування.
- У Мінцифрі розповіли, як на порталі “Дія” можна отримати витяг про місце проживання дитини. Відтепер це можна зробити й на комп’ютері.
- Заява про реєстрацію шлюбу, заміну посвідчення водія, скасування належного користувача, витяг про несудимість, судові рішення, розмитнення авто – 6 послуг, які незабаром стануть доступними у додатку “Дія”.
- 27 лютого у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що відтепер у порталі “Дія” можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу. За допомогою нової послуги громадяни можуть одразу обрати місце, час, формат та залу, де відбудеться церемонія.
- Понад 450 резидентів долучилися до правового та податкового простору для IT-компаній – “Дія.City”, серед яких – українські та світові технологічні компанії.