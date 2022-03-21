Ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго гасили пожежу в Подільському районі, унаслідок зараз повітря наповнене продуктами горіння. Мер столиці Віталій Кличко закликав захистити свої легені під час перебування надворі.

Відео зі зверненням мера опубліковане у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Вчора внаслідок обстрілів згорів торговий центр і було пошкоджено 6 житлових будинків. Три з них — непридатні для життя. 8 людей загинули. Пошкоджено також приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків.

У зв’язку з пожежами, які виникли внаслідок авіаударів, у столиці та в області спостерігається забрудненість повітря. Віталій Кличко закликає містян не відчиняти вікон, а при виході на вулицю – захищати легені одягнувши принаймні медичний респіратор типу FFP2.

Також мер Києва звернувся до містян із закликом не викладати відео пересування техніки ЗСУ та інших об’єктів.

“Я звертаюся до киян – не знімайте та не викладайте відео пересування військової техніки, блокпостів, охорони стратегічних об’єктів. Не допомагайте ворогу!” – наголосив Кличко.