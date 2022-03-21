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«Коли виходите на вулицю – захистіть легені» – Кличко

Ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго гасили пожежу в Подільському районі, унаслідок зараз повітря наповнене продуктами горіння. Мер столиці Віталій Кличко закликав захистити свої легені під час перебування надворі.

Понеділок, 21 березня 2022, 12:17
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Відео зі зверненням мера опубліковане у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Вчора внаслідок обстрілів згорів торговий центр і було пошкоджено 6 житлових будинків. Три з них — непридатні для життя. 8 людей загинули. Пошкоджено також приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків.

У зв’язку з пожежами, які виникли внаслідок авіаударів, у столиці та в області спостерігається забрудненість повітря. Віталій Кличко закликає містян не відчиняти вікон, а при виході на вулицю – захищати легені одягнувши принаймні медичний респіратор типу FFP2.

Також мер Києва звернувся до містян із закликом не викладати відео пересування техніки ЗСУ та інших об’єктів.

“Я звертаюся до киян – не знімайте та не викладайте відео пересування військової техніки, блокпостів, охорони стратегічних об’єктів. Не допомагайте ворогу!” – наголосив Кличко.

  • Раніше повідомлялося, що російські окупанти перетворили центр Харкова на руїни: нищать житлові будинки та пам’ятки архітектури.
  • Ворог завдав ракетного удару по Краматорську. Є загиблі.
Теги: війна, Віталій Кличко, пожежа, російсько-українська війна

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