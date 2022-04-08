Кирило Колчин - колишній співробітник російського дипломатичного допоміжного персоналу, що базується в постійному представництві РФ при ООН, в минулому був лідером неонацистського руху та обклеював Нью-Йорк відповідною символікою.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як з’ясували журналісти, Колчин зі своєю сім’єю прибув до Нью-Йорка влітку 2019 року. З того часу його декілька разів помічали за активною підтримкою неонацистького руху.

Зокрема, чоловіка, схожого на Колчина, сфотографували, коли той віддавав нацистське вітання, і це зображення опубліковали в обліковому записі Old School Skins* в Instagram – неонацистської групи, яку Колчин просуває на власній сторінці. Ба більше, сам колишній дипломат описує себе як “батько, OSS і торговець”, використовуючи при цьому символ гітлерівського Залізного хреста.

Влітку 2019 року на сторінці OSS активно публікували фото, як їхню наклейку розклеювали у різних частинах Нью-Йорка. Колчин, відповідно, теж брав у цьому участь.



Колишній російський дипломат в ООН був лідером неонацистів – Daily Mail // 2 фото

Найбільш абсурдним журналісти вважають те, що РФ відправляла людину з подібними погядами представляти країну в ООН, і при цьому почала війну проти України під приводом так званої “денацифікації”.

*Примітка. “Skins” у перекладі означає скінхеди. Це субкультура, що виникла наприкінці 60-х років у Великій Британії серед робітничого класу та вирізняється своєю жорстокістю, расизмом та схильністю до неонацистьких поглядів.