Про це повідомляє Daily Mail.
Як з’ясували журналісти, Колчин зі своєю сім’єю прибув до Нью-Йорка влітку 2019 року. З того часу його декілька разів помічали за активною підтримкою неонацистького руху.
Зокрема, чоловіка, схожого на Колчина, сфотографували, коли той віддавав нацистське вітання, і це зображення опубліковали в обліковому записі Old School Skins* в Instagram – неонацистської групи, яку Колчин просуває на власній сторінці. Ба більше, сам колишній дипломат описує себе як “батько, OSS і торговець”, використовуючи при цьому символ гітлерівського Залізного хреста.
Влітку 2019 року на сторінці OSS активно публікували фото, як їхню наклейку розклеювали у різних частинах Нью-Йорка. Колчин, відповідно, теж брав у цьому участь.
Колишній російський дипломат в ООН був лідером неонацистів – Daily Mail // 2 фото
Найбільш абсурдним журналісти вважають те, що РФ відправляла людину з подібними погядами представляти країну в ООН, і при цьому почала війну проти України під приводом так званої “денацифікації”.
*Примітка. “Skins” у перекладі означає скінхеди. Це субкультура, що виникла наприкінці 60-х років у Великій Британії серед робітничого класу та вирізняється своєю жорстокістю, расизмом та схильністю до неонацистьких поглядів.
- Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН 7 квітня відсторонила РФ від Ради ООН з прав людини через грубі та систематичні порушення та зловживання щодо прав людини в Україні. Своєю чергою, Москва оголосила про свій “добровільний” вихід з органу.
- За даними ЗМІ, незадовго до початку засідання щодо виключення Росії з Ради ООН з прав людини дипломати отримали повідомлення з погрозами про “наслідки” цього голосування.